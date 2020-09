La reflexión de Nacha Guevara a punto de cumplir 80 años: “No quiero vivir mucho, quiero vivir bien"

Nacha Guevara a punto de cumplir 80 años (Video: "Cantando 2020", El Trece)

¿Cuál es el secreto de Nacha Guevara para resistir el paso del tiempo? La artista ha explicado hasta el cansancio cuáles son los hábitos que le han permitido mantener la lozanía de su piel, la firmeza de sus piernas y la agilidad de su mente a través de los años. Sin embargo, a punto de cumplir los 80, la actual jurado del Cantando 2020, por ElTrece, fue un poco más allá e hizo una profunda reflexión

Ante la consulta de Ángel de Brito, quién luego de recordar que la artista va a cambiar de década el próximo sábado le preguntó cómo hacía para verse “espléndida”, Nacha relató: “Buena genética, me cuido hace mucho, soy vegetariana hace cincuenta años...”.

En ese momento, el conductor se sorprendió por el tiempo que llevaba la jurado sin comer carne. Y ella, remarcando que eligió adoptar este tipo de alimentación en una época en que no se estilaba tanto como ahora, bromeó: “Soy vegetariana senior”.

Sin embargo, Nacha aclaró: “Me he cuidado mucho en todos los sentidos, pero tango mis debilidades como todos los seres humanos. Y vos sabés cuáles son mis debilidades...”. “¿La pizza?”, preguntó entonces de Brito, haciéndose eco de una confesión de la artista. Y ella dijo que sí, pero aprovechó para relatar lo que le había sucedido por estos días.

“El fin de semana que pasó estuve atacada. Hacía mucho tiempo que no me pasaba. Fui al supermercado y me agarró que compré cuanta porquería había: galletitas de esto, de lo otro.... Y me di una panzada como hacía años que no me daba. Me asusté”, contó dejando en claro que, por momentos, no es tan disciplinada.

En ese momento, el conductor le preguntó si el cambio de década, el número redondo, significaba algo para ella. “Sí significa . Es una creencia porque, finalmente, es lo mismo. Pero tenemos muy arraigada la creencia de las décadas: los treinta, los cuarenta, los cincuenta, los sesenta, los setenta, los ochenta, los noventa, los cien...”, señaló.

Y, enseguida, sorprendió con una confesión. “No quiero vivir mucho tiempo, yo quier vivir bien. E irme cuando sea correcto, irme a tiempo”, aseguró. Activa como está, pocos creerían que Nacha pudiera pensar seriamente en la muerte. Sin embargo, en ese breve espacio que se dio en medio del show televisivo, ella se las ingenió para ampliar su reflexión.

“No hay nada mejor que irse a tiempo. Por uno y por los que lo rodean a uno. Hay que saber irse. Y para eso hay que prepararlo”, dijo Nacha convencida de sus palabras. Fue entonces cuando Jey Mammon, uno de los participantes, a modo de chiste le aseguró que ella los iba “a enterrar a todos”. Pero la artista, con altura, le respondió: “No, ni quiero”.

Cabe recordar que, antes de que comenzara la cuarentena por el coronavirus, Nacha se lucía en el escenario junto a Moria Casán en la obra La gran depresión. Y que, cuando el Gobierno de la Ciudad amagó con exigirle a los adultos mayores que gestionaran un permiso para poder salir de sus casas a hacer las compras, ella fue una de las primeras a salir a criticar la medida. Y lo hizo subiendo a sus redes sociales dos fotos: una haciendo un fuck you y diciendo que era una persona responsable y otra, en la que se la veía muy sexy, pidiéndole de manera irónica a Horacio Rodríguez Larreta que le mandara un voluntario a su casa.

