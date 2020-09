Nacha Guevara criticó el show de Esmeralda Mitre en el Cantando: “Esas previas me embolan”

La previa de Esmeralda Mitre en el Cantando (Video: El Trece)

Esmeralda Mitre y su compañero Nell Valenti regresaron a la pista del Cantando 2020 en la gala del lunes que se emitió en el prime time de El Trece. Fiel a su estilo, la actriz hizo todo un show en la previa y hasta terminó en el piso, a los gritos, para rogarle a Ángel de Brito que cantara con ella un tema musical. Pero, no logró convencer al conductor y periodista.

También la participante se puso seria para hablar de la batalla legal que enfrenta con sus hermanos y familiares por la herencia que dejó su padre, Bartolomé Mitre. Incluso, se emocionó hasta las lágrimas al dar detalles de las peleas y los problemas relacionados a la sucesión.

La actriz explicó por qué no pudo cantar la semana pasada: “Yo soy alérgica, es muy fuerte, muy grave. Moria lo sabe. Es una alergia que se me cierra la glotis. En general va cambiando la alergia. Lo que más alergia me trae es el estrés. Ese día tuve mucho estrés a la mañana. La producción se portó muy bien. Se me deformó la cara, se me hinchó el labio y tenía nauseas. Estuve acá, me quedé pálida y me mandaron a mi casa. Yo estaba para cantar, en mi vida falté a una función”.

Esmeralda Mitre interpretó "A little respect" junto a Nell Valenti (Video: Cantando, El Trece)

Con su pareja, Esmeralda interpretó el tema A little respect de Erasure, pero no logró convencer al jurado. Nacha Guevara fue muy dura en la devolución a los participantes: “La verdad que llegue tan aburrida al momento en el que empezaron... y tampoco me pasó nada con lo que hicieron”.

Luego, la jurado señaló los problemas de afinación de Esmeralda: “Esas previas me embolan de una manera que no puedo explicar. Ustedes, público mío, me ven la cara, no soy tan buena actriz como para disimular.... Unas desafinadas en los agudos que mamita querida. No quiero hacer perder más tiempo, ya está, ya es suficiente". Por esta performance, les puso 3 puntos.

La devolución de Nacha Guevara a Esmeralda Mitre (Video: Cantando, El Trece)

Por su parte, Karina La Princesita también criticó las desafinaciones. “Quedé un poco nerviosa con la previa...” se justificó la participante que tuvo problemas al hacer los falsetes durante la interpretación. “No me ha gustado en absoluto”, dijo la jurado y les puso un 3. “Yo me mando sola al duelo”, dijo en tono irónico Esmeralda.

Luego, fue el turno de Oscar Mediavilla, quien también fue muy crítico con la actuación de la pareja en la pista: “Estamos en un concurso de canto, y uno debe evaluar el canto. Y no me gustó lo que hicieron, podrían haber afinado un poquito mejor. Lamentablemente no los puedo acompañar con una nota muy alta”. El productor musical también le puso un 3.

Por último, Moria Casán, quien tiene el voto secreto esta semana, manifestó: “El falsete me hizo daño al oído. Fue duro, amor mío. Lamentablemente, esta vez no me gustó mucho”. De esta manera, Esmeralda recibió un total de 9 puntos, uno de los más bajos de la gala. Por este motivo es muy probable que deba repetir la canción en el próximo duelo.





