Un participante del Cantando 2020 le tiró onda en vivo a Nacha Guevara: “Me parece una mujer encantadora”

La semana pasada, Nacha Guevara se convirtió en tendencia en las redes sociales cuando creyó que el partenaire de Charlotte Caniggia, Cristian Sergio, era en realidad Maluma. Después de que los conductores del Cantando 2020, Ángel de Brito y Laurita Fernández, bromearan con el parecido del participante con el cantante colombiano, la jurado se disculpó por no haberlo reconocido y destacó: “Con razón canta tan bien”.

Pero lo cierto es que, en la noche del jueves, la intérprete de Mi ciudad y el doble del creador de Felices los cuatro volvieron a protagonizar una situación particular. “¿Maluma tiene novia, está solo?”, preguntó el conductor del reality de ElTrece para saber la situación sentimental del participante. Y la respuesta de Cristian dejó a más de uno con la boca abierta. “Estoy soltero y me gustó la propuesta de Nacha, pero no quiero tampoco desubicarme”, dijo mirando a la jurado.

“¿Perdón?”, preguntó Guevara, mientras se abanicaba y tomaba el micrófono sorprendida. “¿Te gusta Nacha?”, le consultó de inmediato Laurita al participante. “Me parece una mujer encantadora. Con todo respeto, igual", dijo él. Y, tomándose el pecho con una mano, volvió a mirar a Nacha y le confesó: "Buenas noches. Quería aclarar que no soy Maluma, pero estoy feliz de estar en frente tuyo”.

Lo cierto es que, lejos de incomodarse, Nacha se sintió halagada por la propuesta y, con una amplia sonrisa, exclamó: “¡Ole! ¿Qué tal?". Entonces, los conductores le preguntaron a Cristian si le dedicaba la canción que estaba por interpretar a la jurado y él respondió: “Sí, no sé mucho lo que dice, pero se la podría dedicar tranquilamente”.

Lo cierto es que, luego de que la pareja de Charlotte y su partenaire interpretara el tema That don´t impress me much, de Shania Twain, Guevara tuvo que comenzar con la ronda de devoluciones y no pudo dejar de hacer referencia a la propuesta que acababa de recibir por parte del participante.

“Buenas noches a los dos. Gracias por el cumplido, me siento muy honrada”, comenzó diciendo Nacha. Y continúo señalando que la canción había estado muy bien elegida, pero que Cristian había tenido un pequeño problema con la letra al final, error que él reconoció. “Es que te estaba mirando en ese momento”, comentó la jurado siguiendo con el juego de seducción.

“¡Con razón me perdí!", respondió entonces el participante. Y Laurita le marcó que lo notaba algo “intimidado”. “Es que al principio encaré para ahí, la miré...Y no sé si tengo todavía los pantalones como para encararla de frente, así que miré la cámara por las dudas”, dijo el muchacho. “Ok, ya entendí”, comentó Nacha con una carcajada.

Después de ponerle un 8 de puntaje a la dupla, Nacha escuchó atentamente los comentarios de sus compañeros, que opinaron sobre su posible pareja con el doble de Maluma. Sin embargo, en determinado momento dejó en claro que lo que vaya a suceder de ahora en más entre ella y el participante no era asunto de debate. “Ese es un tema nuestro, por favor, sin interferir”, señaló la jurado.

En su primera gala junto a Charlotte, Cristian había logrado captar la atención de Nacha con su talento. Y ella, tras criticar la performance de la hija de Mariana Nannis, le había asegurado que tenía un compañero que era “un lujo” y que le debía su puntaje a él. Aunque entonces pensaba que, en realidad, se trataba de la estrella internacional.

