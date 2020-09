La Navidad que Diego Maradona desapareció de la casa de Rocío Oliva y regresó dos días después: “Me llevaron los marcianos”

Rocío Oliva contó la justificación que le dio Diego Maradona cuando se fue de su casa y regresó dos días después (Video: "Polémica en el bar", América)

Están separados hace casi dos años. Después de algunas discusiones mediáticas y legales, lograron recomponer su vínculo que actualmente -según ella- es de “amigos”. Desde terminó su relación sentimental con Diego Maradona, Rocío Oliva comenzó su carrera en los medios de comunicación. Luego de debutar como comentarista de los partidos de River Plate -club del cual es fanática- se sumó a la mesa de Polémica en el bar, ciclo que conduce Mariano Iúdica por la pantalla de América y que también contó con la incorporación de Luciana Salazar.

En la emisión del lunes por la noche, la joven -que también tiene una escuela de fútbol femenino- contó la insólita excusa que le dio Maradona cuando desapareció de su casa y regresó “dos o tres días después”. Según su relato, todo sucedió durante la madrugada de Navidad, es decir, mientras celebraban la Nochebuena junto a la familia de Oliva.

Pasadas las 12 de la noche, luego del tradicional brindis, Rocío buscó a Diego para ofrecerle algo para tomar. Sin embargo, su entonces pareja ya no estaba en su casa. “Volvió el 26, 27 de diciembre”, indicó sin poder especificar la fecha exacta en que Maradona regresó a su casa. Lo que sí recuerda es que fue durante un almuerzo familiar y cuál fue la justificación que le dio.

“¿Qué pasó? No sabía dónde estabas”, le dijo ella cuando lo vio ingresar a su hogar en Bella Vista, partido de San Miguel, acompañado por uno de sus custodios. “No vino solo", reclamó a sus compañeros.

“Me llevaron los marcianos. Me recuperé, me levanté y vine para acá”, fue la respuesta de Diego Maradona que descolocó a Rocío y su familia. “Suegra, me llevaron los marcianos”, repitió el ex futbolista a la madre de Oliva. “¿A vos nunca te llevaron los marcianos?”, buscó complicidad con el padrastro de su entonces novia, con quien tenía una excelente relación.

Rocio Oliva y Diego Maradona en sus tiempos felices

Ante la mirada atónita de sus compañeros del ciclo de América -que, además, se reían con la insólita justificación de Maradona- Luciana Salazar le preguntó a su colega cuál fue su reacción en ese momento, si se había enojado y si en algún momento tuvo miedo por lo que le podría haber pasado a Maradona. “¡¿Qué me voy a asustar?! -respondió y continuó- Estábamos en familia, no daba para hacer un desplante”. Más tarde tuvo una charla privada con su pareja y le dijo la verdad: “Me contó que salió con los amigos”.

Días después, Rocío y Diego celebraron Año Nuevo con la familia Maradona -"tocaba una Fiesta con cada familia", había contado- y aquella anécdota se convirtió en un divertido chiste que recuerdan hasta el día de hoy. “Me llevaron los marcianos”, repetía Oliva sobre las palabras que incluso habían dejado pensando a su madre. “¿Qué dice...?”, preguntó la mujer cuando escuchó a su yerno.

