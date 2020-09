Rocío Oliva se separó a un mes de haber anunciado su primer noviazgo después de Diego Maradona

Rocío Oliva contó que se separó (Video: "Polémica en el bar", América)

“Estoy bien. Encontré un hombre que es compañero, que me da para adelante en todos mis proyectos, en lo laboral y en lo personal. Es mi confidente: todo lo que me pasa se lo consulto. Y por suerte, los consejos que me va dando después resulta que son como él me decía. Así que eso hace que cada vez le pueda consultar más”.

Después de mantenerlo oculto -resguardando su intimidad- Rocío Oliva contó -en agosto pasado-, que estaba en pareja. Se trababa de su primera relación formal luego de Diego Maradona, de quien en un principio se separó en medio de un escándalo pero que luego lograron recomponer su vínculo y mantenerlo pura y exclusivamente comercial.

Por aquel entonces -durante una entrevista en La jaula de la moda- la futbolista sostenía que su noviazgo estaba bien encaminado, pero que no tenía interés en casarse y tampoco lo había hablado con su pareja, de quien no había querido revelar ningún dato. “Lo que más le digo a este hombre es que me gustan sus besos”, confiaba, todavía reacia a hablar de la identidad del joven con el que había comenzado una relación.

Sin embargo, el miércoles por la noche sorprendió a sus propios compañeros de Polémcia en el bar al revelar que está soltera nuevamente. Fue durante un divertido sketch de Jorge, el personaje que interpreta Campi. “Qué lindo verte. ¿Y ahora en qué andas?", consultó buscando saber cómo es su relación con Diego Maradona. “Hace tiempo...”, indicó Rocío haciendo referencia a que no están juntos desde hace mucho. “Somos grandes amigos”, agregó al respecto sobre el vínculo que mantiene actualmente con el DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Diego Maradona y Rocío Oliva se separaron a fines de 2018

“¿Estás de novia?”, siguió preguntando Jorge tratando de generar complicidad y de que la joven brindara más datos sobre su intimidad. Sin embargo, no esperaba el desenlace. “No”, fue la tajante respuesta de Oliva, que generó la sorpresa de sus compañeros. “Tiré una bomba, Mariano”, advirtió a Iúdica, conductor del ciclo de América.

“¿Te separaste?", quisieron reconfirmar. Y Rocío, sin dar mayores precisiones, se limitó a asentir y gesticular con su cabeza y, antes de que surja cualquier suposición, aclaró: “Diego no tiene nada que ver”.

La última vez que había hablado públicamente de su relación, Rocío Oliva se mostró feliz y aseguró que estaba “enamorada”. E indicó que no estaban conviviendo durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio. "Porque él está trabajando, yo también y es un poco complicado. En un momento le dije que podíamos haber pasado parte de la cuarentena juntos”, dijo aquel entonces.

