Los temores de la China Suárez por el test de coronavirus: “Tres cesáreas y me da pánico un hisopado"

La China Suárez (Foto: Twitter)

Que es insoportable, que duele mucho, que ni se siente, que apenas molesta, que da cosquillas, que es lo peor... Las opiniones de quienes han tenido que someterse a un test de PCR para detectar la presencia de coronavirus son de lo más variadas. Es por eso que, ante la necesidad de someterse a un hisopado, Eugenia La China Suárez decidió acudir a las redes sociales y consultar cómo había sido la experiencia de sus seguidores.

“A los que se hisoparon, ¿me cuentan qué se siente? ¿Duele? ¿Da tanta impresión como dicen? A mí me hicieron el de COVID, pero de sangre, cuando lo necesité (dio negativo)”, decía el posteo publicado por la actriz. E, inmediatamente, le empezaron a llegar miles de mensajes, la mayoría de ellos, no muy alentadores.

Una de las primeras en contestarle fue la influencer Malena Stein, quien le explicó: “A mí ‘Santi’ me dijo que yo jamás aguantaría ese dolor y su mamá agregó que nunca sintió un ardor semejante. Que le súper dolió. Y mi mejor amiga que no tiene umbral del dolor, me dijo que ni en pedo permite que le hagan eso a su hijo y que le remil dolió más que el parto. Ah re”.

Aterrada, la China respondió al mensaje diciendo: “Nooooooo. Es todo lo que no quería leer. Hay de todo, igual. Me imagino que la mano del profesional que te lo hace también es importante”.

Los posteos de la China Suárez

Pero los mensajes preocupantes para ella no se detuvieron ahí. “¿Quién me manda a preguntar?”, escribió entonces la actriz, sabiendo que a pesar de lo que le dijeran debería realizarse el test igual. Y luego compartió una foto, con cara de pánico, junto a la que manifestó: “Así los leo”.

Fue entonces cuando, tratando de llevarle un poco de calma, una de sus seguidoras le explicó: “Para mí ese hisopado es leve. Soy médica, lo vi hacer y me lo hicieron. Da impresión, pero no duele. Las mujeres nos bancamos mil cosas más fuertes”.

Frente a este comentario, la China se sinceró: “Tres cesáreas, entuertos, bajada de leche. Pero me da pánico un hisopado. Y sí”. Pero no explicó el motivo por el cual debería realizarse el test.

Los tuits de la China

Cabe recordar que Suárez ya pasó por tres embarazos y trajo al mundo a Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, y a Magnolia y Amancio, de su actual pareja con Bejamín Vicuña. Y, por lo tanto, ha tenido que pasar por todos los dolores previos y posteriores a la llegada de un bebé. Sin embargo, está claro que la cantidad de información que circuló en los medios sobre los hisopados desde que comenzó la pandemia, la terminó por asustar.

La China fue mamá de su tercer hijo en de julio de este año, es decir, que lo tuvo en plena cuarentena. Y tuvo que enfrentar todos los temores que implicaba ir a una clínica a dar a luz en semejante contexto. Después, se quedó en su domicilio con su familia. Pero nunca se mostró asustada, aunque sí se manifestó cansada del aislamiento. “Faltan 15 días para que se termine la cuarentena. No importa cuando leas esto”, reza el tuit que la actriz tiene fijado en su cuenta desde el 11 de abril.

