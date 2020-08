La China Suárez junto a Magnolia y Amancio, sus hijos con Benjamín Vicuña

“Donde quiero estar”.

Hace menos de un mes que Eugenia La China Suárez se convirtió en madre por tercera vez. La llegada de Amancio -su segundo hijo con Benjamín Vicuña, con quien ya tenía a Magnolia, de casi tres años- fue en medio de la pandemia del coronavirus. Días después de dar a luz, la actriz y el chileno regresaron a su casa para que sus hijos conocieran al bebé.

Allí los esperaban Rufina -hija de la actriz y Nicolás Cabré- y Bautista, Beltrán y Benicio -de la relación del actor con Pampita-. “Llegaste a hacernos más felices. Gracias a la vida que me ha dado tanto”, escribió La China en su cuenta de Twitter cuando anunció el nacimiento de Amancio. Mientras que el actor realizó un posteo en el cual se enfocó en el nombre que escogieron. “Amamos tanto, tanto tu nombre, que se hizo carne. Pensamos tu boca y ahora la sonreímos. Mezclamos nuestra sangre y la vida pudo más”. Y acompañó el mensaje con la primera foto con Amancio en brazos.

Ya en su casa, en donde pasa el aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en la Argentina desde el 20 de marzo, la actriz compartió una foto junto a Amancio y Magnolia y aseguró que ahí quería estar. “Rufi la pre-adolescente está haciendo TikTok”, agregó sobre su hija de siete años que es fanática de la aplicación.

En las últimas horas, la China agradeció a una marca que le envió un fular (o porta bebés) que solía usar cuando Magnolia era una beba recién nacida. E indicó que Rufina le pidió uno que estuviera adaptado a su tamaño para poder llevar a su hermanito menor sobre su pecho. “Rufi moría por llevarlo a Amancio. Me hicieron una para ella. Creo que va a ser el mejor regalo”, dijo la actriz que compartió el video en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene casi cinco millones de seguidores.

El emotivo regalo que Rufina le pidió a la China Suárez tras la llegada de Amancio (Video: Instagram)

Hace apenas unas semanas, la actriz había compartido en las diferentes reacciones de sus hijas frente a la inminente llegada de su hermanito. Según contó La China en ese momento, Magnolia, se había puesto un poco celosa. En tanto Rufina, hasta se había ocupado de escribirle una cartita al bebé que decía: “Felis nasimiento. Te amo” (sic).

En más de una oportunidad la China Suárez contó que tiene muy buen diálogo con su hija mayor. Sin embargo, hace algunas semanas la niña de siete años le hizo una pregunta que la descolocó. La pequeña, con la supervisión de sus padres, interactúa en las redes y es por eso que se animó a consultarle a su madre algo que realmente la sorprendió. Y que incluso decidió compartir con sus seguidores de Twitter.

“Mi hija de siete años recién cumplidos me pregunta ‘Mamá, cuántos likes para pintarme el pelo de rosa?’ Devuelvanmé a mi bebé”, escribió la ex protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza. La consulta despertó la reacción de miles de fanáticos que se tomaron con un humor la sorpresa de la actriz. La gran mayoría quiso saber el número de likes que negociaron y hasta como se dio tal intercambio de palabras. Pero parece que la actriz fue categórica y no hubo nada que la haga cambiar de opinión. Fue tajante. “Ni uno, cuando sea grande y pueda decidir…”, fue la devolución que recibió la nena y que no la convenció, pero aceptó.

La China Suárez y sus hijas Rufina y Magnolia preparadas para recibir el 2020 (Foto: Instagram)





SEGUÍ LEYENDO

Ana Rosenfeld busca identificar al hombre que le ofreció 10 mil dólares a cambio de fotos íntimas: “A otras famosas les pasó lo mismo”

El misterio de la mujer que mendigaba en Buenos Aires y fue señalada como la madre desaparecida de Luis Miguel

De “excelente” a “muy desafinado”: Marcelo Tinelli se autodenominó jurado del “Cantando 2020″ y dio sus devoluciones