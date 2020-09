La Bomba Tucumana se disculpó por sus dichos xenófobos pero responsabilizó a quien la grabó

Repudiable frase de La Bomba Tucumana (Video: "Los ángeles de la mañana", El Trece)

“Esa tela es importada, carísima. Yo dije, como una estúpida, ‘¿para qué figura es?’. ‘Para la chica que está con Jey Mammon’. ¿Y yo qué soy? ¿Yo no soy una figura? ¿Por qué la tela importada no podía ser para mí? O sea, por qué esta tela que vale dos pesos. Re laburada, pero bien laburada, no. Lo han pegado esto rápido como para zafarlo. No puede haber forma que yo me vea más o menos bien adentro de esto. Pero si esto se lo ponés a cualquiera… Esto es de una villera boliviana”.

Gladys La Bomba Tucumana lanzó una repudiable, clasista y xenófoba frase mientras hablaba con alguien de su círculo íntimo y se quejaba del vestuario que le había sido asignado en la última gala del Cantando 2020 -certamen al que, luego, en el aire, amenazó con renunciar.

La cantante no sabía que la estaban grabando cuando reclamó por el episodio que había vivido en la productora LaFlia. Al ver el video -que fue emitido en Los ángeles de la mañana- realizó un descargo en el cual manifestó su bronca contra la periodista que trabaja en el ciclo que conduce Ángel de Brito y que tomó las imágenes sin su consentimiento.

“Me grabó en una charla íntima con gente de mi entorno y casi me muero cuando veo eso. ¿A esas cosas llega el ser humano? ¿A esas cosas tan bajas? Estoy tremendamente dolida. Me grabó diciendo cosas que yo sentía”, afirmó Gladys. Hasta ahí, no se había disculpado por sus dichos.

En las últimas horas, y luego de una denuncia que realizó la comunidad boliviana en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), La Bomba se retractó. “De rodillas, si ofendí a alguien, le pido disculpas. Uno en un lugar íntimo, en un momento de bronca, puede decir cualquier estupidez, de la que me arrepiento y pido re contra mil perdones con toda mi alma”, dijo en declaraciones a revista Paparazzi. "Jamás podría ofender a nadie, a ningún ser humano, menos a la comunidad, porque los adoro, he trabajado para ellos muchas veces”, continuó la cantante y reconoció su error: "Me equivoqué”.

Por su parte, sin nombrarla, apuntó contra Maite Peñoñori, la cronista de Los ángeles de la mañana que la grabó durante su reclamo. “Mil disculpas, eso no quita que se invada mi espacio y mi privacidad como lo han hecho. Lo hice en un ámbito donde no corresponde tampoco, no se debe hacerlo en ningún ámbito".

"Nunca estaría en mi agredirlos, todo mi amor para ustedes -le dijo a la comunidad boliviana-, que me dieron trabajo, que me siguen en las redes y que cada vez que visitó su país no puedo caminar por las calles”, continuó Gladys La Bomba Tucumana.

