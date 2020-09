Repudiable frase xenófoba de La Bomba Tucumana, en medio de la polémica por el vestuario del Cantando 2020

Repudiable frase de La Bomba Tucumana (Video: "Los ángeles de la mañana", El Trece)





Gladys La Bomba Tucumana tuvo una escandalosa noche el martes en la nueva gala del Cantando 2020. En verdad, todo comenzó antes de salir a la pista cuando llegó a la productora de LaFlia para prepararse, maquillarse y vestirse. Como es habitual en los participantes, la ropa que usan en cada presentación es confeccionada por el equipo que trabaja hace muchos años bajo el ala de Lana Ferrando, histórica vestuarista de los ciclos de Marcelo Tinelli.

Según reveló la propia artista en vivo, tuvo un inconveniente cuando vio el vestido que se le había asignado para cantar. “Tuve que llamar a la producción. Pasan vestidos alucinantes y el mío es de una tela… Cuando vean el de Flor Torrente se caen... Me voy a poner lo que a mí me gusta, quiero tapar mis brazos. Tengo 55 años. Esto lo quisiera cortar”, señaló manifestando su incomodidad y comparándose con el look que habían preparado para Flor Torrente. Luego, se supo que también había cuestionado el vestido que confeccionaron para Carla del Huerto, partenaire de Jey Mammon.

Flor Torrente y Carla del Huerto, participantes del "Cantando 2020"

Lo que La Bomba no sabía es que cuando manifestó su reclamo en los estudios de La Corte -en donde se lleva a cabo el Cantando 2020- una persona la estaba grabando y quedó registrada la frase discriminatoria, xenófoba, clasista y estigmatizante que lanzó mientras contaba lo que había sucedido.

Según las imágenes, que se emitieron este miércoles en Los ángeles de la mañana, se ve a la cantante hablando con una persona que figura de espaldas a la cámara. “Esa tela es importada, carísima. Yo dije como una estúpida ‘¿para qué figura es?’. ‘Para la chica que está con Jey Mammon’. ¿Y yo qué soy? ¿Yo no soy una figura? ¿Por qué la tela importada no podía ser para mí? O sea, por qué esta tela que vale dos pesos. Re laburada, pero bien laburada, no. Lo han pegado esto rápido como para zafarlo”, sostuvo Gladys mientras señalaba su vestimenta.

“No puede haber forma que yo me vea más o menos bien adentro de esto. Pero si esto se lo ponés a cualquiera… Esto es de una villera boliviana”, continuó. Luego de su repudiable frase Ángel de Brito aseguró que el reclamo de la participante era: “Dan estas telas de mierda porque soy bailantera”.

Luego de ver las imágenes en el programa de El Trece, Gladys realizó una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram en donde hizo un descargo. “No estoy muy bien, estoy muy triste por todo lo que sucedió anoche en el programa, y también en otro, que hacen cosas para desestabilizarme emocionalmente”, sostuvo la cantante.

“Estoy súper triste por todas las cosas que se generan a partir de esto. Hasta llegué a discutir con mi hijo. Me siento tremendamente dolida, bajoneada y claro que me quiero volver a mi casa”, continuó quien grabó el video mientras se trasladaba en un taxi por la Ciudad de Buenos Aires.

Y luego, hizo un especial descargo en contra de la periodista que registró el momento en que La Bomba lanzaba su repudiable y discriminatoria frase. “Me grabó en una charla íntima con gente de mi entorno y casi me muero recién cuando veo eso. ¿A esas cosas llega el ser humano? ¿A esas cosas tan bajas? Estoy tremendamente dolida. Me grabó diciendo cosas que yo sentía", asintió y desafió: "Voy a empezar a grabar para que ustedes vean las ropas, vestuarios y cosas que le hacen a otras personas, y la manera en que me tratan”.

“Entiendo que es un reality, entonces, acepten que lo que yo digo en el piso es cierto. Duele que me quieran dejar como una loca, pretenciosa y agrandada, cuando no soy nada de eso. Es doloroso ver, leer y escuchar que digan cosas que nada que ver. Jamás he sido pretenciosa, cero divismo. No soy una jodida, soy esto que ven”, concluyó Gladys La Bomba Tucumana.

