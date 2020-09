La reflexión de María Julia Oliván sobre la aceptación de nuestros cuerpos: “¿Cómo sería el mundo si nos hubieran enseñado a mirarnos con compasión?”

El análisis de María Julia Oliván para romper con los estereotipos de belleza

En la televisión y las revistas es común ver a las figuras del espectáculo, las modelos o deportistas con cuerpos muy delgados. Los estereotipos de belleza y de perfección han sido impuestos a las mujeres durante años. Sin embargo, hay famosas que quieren concientizar sobre la importancia de aceptarse como uno es realmente. Hace unos meses, Oriana Sabatini publicó un video en el que mostraba al natural: “Si mirás bien, podés ver unas marcas que se llaman estrías en mi cuerpo, las queremos”.

En esa misma línea de pensamiento, María Julia Oliván compartió con sus seguidores de Instagram una imagen en la que aparece con una "A" dibujada en su panza mientras sostiene en sus hombros a su hijo, Antonio. La periodista hizo una interesante reflexión sobre querernos a nosotros mismos: “¿Alguna vez pensaste cómo sería el mundo si nos hubieran enseñado a mirarnos con compasión y respeto por los rasgos y condiciones que nos diferencian del otro? ¿Cuántos problemas sociales se podrían haber evitado si desde pequeños hubiéramos aprendido a amar como somos? ¿Amar nuestras diferencias y aceptarlas con alegría?”.

María Julia Oliván, junto a su hijo, Antonio

Esta publicación tuvo hasta el momento más de 10 mil likes y 600 comentarios de personas que se sintieron identificadas con sus palabras. “Muchas veces me encontré pasando interminables charlas con amigos sobre cosas que significan poco. Como el peso de cada uno o el tipo de cuerpo que nos gustaría tener”, aseguró la conductora en la red social.

Además, María Julia señaló que “la baja confianza en el cuerpo y la ansiedad por la apariencia están impidiendo que los jóvenes vean lo mejor de sí mismos, lo que afecta su salud, sus amistades e incluso su desempeño en la escuela”. Luego, comentó que la empresa Dove trabaja en un importante proyecto desde hace unos años en más de 100 países para capacitar a millones de jóvenes a tener confianza corporal y autoestima.

Luego, la periodista manifestó: “Creo ciegamente que la confianza personal y la autoestima son los verdaderos motores para empoderarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos. Sea cual sea su apariencia o condición personal”. Más tarde, aseguró: “Si nos valoramos a nosotros mismos, no importa lo que diga el mundo, podemos caminar con confianza”.

Oliván protagonizó una campaña de lencería para terminar con la "dictadura de los cuerpos anoréxicos"

Esta no es la primera vez que Oliván se preocupa por dar mensajes positivos. En 2018, realizó una campaña fotográfica para una marca de lencería. “Me mostré tal como soy para ayudar a terminar con la dictadura de los cuerpos anoréxicos”, aseguró a Teleshow.

“No tengo el cuerpo perfecto ni peso 50 kilos pero igualmente puedo hacer esta producción de fotos y sentirme linda: para mí, la belleza está muy relacionada con la confianza personal y en cómo una persona se siente consigo misma”, dijo la periodista.

Según su testimonio, no dudó en aceptar cuando le llegó la propuesta de hacer la producción: “Me llamaron los dueños de lencería Lidia, una marca que tiene 40 años en el mercado y más de 500 puntos de venta, y no tuve ningún problema. Al principio la iba a hacer semivestida, pero después me saqué todo. Por supuesto, tengo varios kilos de más en comparación con otras chicas de mi estatura, pero me la banco”

“Durante mucho tiempo estuve reflexionando sobre cómo podía influir en mi carrera tener unos kilos de más y me di cuenta de que no me importa. Lo que tengo para ofrecer es mucho más importante”, aseguró María Julia. Por último, destacó: “Siempre fui desprejuiciada, no tengo mambos con mi cuerpo. Como todas las minas, trato de hacer dietas y practico mucho deporte, pero porque me gusta, ¡eh! De todas formas no le pongo demasiada energía al tema de la delgadez. Tal vez es porque me gusta mucho comer o porque soy segura de mí misma”.

La producción fotográfica se realizó en 2018





