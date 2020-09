“Casados con hijos”: cómo se adecuará la historia con la ausencia de Érica Rivas y el nuevo personaje que la reemplazará

Guillermo Franella, Florencia Peña, Luisana y Darío Lopilato: los Argento de "Casados con hijos"

Desde el mismo momento en que se anunció el estreno de la versión teatral de Casados con hijos la expectativa fue altísima. Emitiéndose de manera ininterrumpida por Telefe desde 2006, la sitcom es uno de los grandes éxitos de la televisión argentina. La historia de los Argento y los Fuseneco iba a subir al escenario durante las vacaciones de invierno de este año, con el elenco original. Pero en marzo, cuando se desató la pandemia del coronavirus y la posterior cuarentena en la Argentina, toda actividad masiva se suspendió hasta nuevo aviso. Y el proyecto fue postergado.

Pero este retraso también dejó en evidencia una fuerte interna entre Érica Rivas y la producción del espectáculo. En abril de este año la actriz que interpretó a la célebre María Elena Fuseneco publicó un descargó en sus redes, explicando por qué no iba a estar en la obra junto a Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana y Darío Lopilato, y Marcelo De Bellis.

“Ante todo me gustaría que sepan que lo que más amo en la vida es hacer reír”, sostuvo Érica en el comienzo del descargo que compartió en su cuenta de Instagram, en la que tiene casi 200 mil seguidores. “Y que les agradezco muchísimo que le guste reírse conmigo: yo adoro, agradezco y disfruto a María Elena".

“En todos mis trabajos, pero en particular en la propuesta de la obra Casados con hijos -agregó-, siempre expresé preocupación y compromiso, no solo por mi personaje, sino por el mensaje general y las ideas que se exponen a través de los chistes. Hoy cambió el paradigma y hay cosas de las que ya no nos podemos reír”.

Érica Rivas y Florencia Peña en "Casado con hijos"

“Quiero aclarar que no me bajé del proyecto Casados con hijos en el Gran Rex. Y no es verdad que tengo compromisos laborales que me impiden hacerlo en la nueva fecha anunciada. Antes de empezar la cuarentena los productores me comunicaron por WhatsApp que no iba a participar, o sea, que me quedaría sin trabajo”.

Además, Rivas pidió una explicación de parte de las productoras al frente del proyecto: RGB Entertainment, de Gustavo Yankelevich, y Telefe: “Sería bueno, entonces, que se preguntara a ellos por qué tomaron esta decisión”.

La producción de Casados con hijos aseguró que ella no quería hacer la obra y fue Yankelevich quien hablo de la salida de la actriz- “Por un lado, no firmó el contrato que sí firmaron todos sus compañeros. Por el otro, no estaba dispuesta a cumplir con la demanda del público haciendo tres funciones diarias, aunque le aseguraron total comodidad en camarines amplios, con todas las posibilidades de descanso y confort”, expresó Gustavo, dejando en claro que fue ella quien había decidido no estar en el show.

Pasados los meses, la obra -si las condiciones son óptimas- llegará al teatro el 15 de enero en el Gran Rex, con los cinco actores originales y un nuevo personaje femenino. Las funciones están agotadas y sería uno de los grandes eventos teatrales del 2021.

"Casados con hijos": la divertida videollamada de los Argento

Rodrigo Lussich contó en Intrusos que finalmente los autores, Axel Kuschevatzky y Diego Alarcón, ya escribieron otro libro, dejando el anterior de lado, con nuevo gags y la incorporación de un personaje que no tendría ninguna vinculación con María Elena. Por lo tanto, la idea de la producción es evitar las menciones a creación de Erica Rivas.

Teleshow pudo saber que finalmente no estará la madre de María Elena, y que Dardo se separó de su mujer, quien se quedó viviendo en el exterior. Por tal motivo, regresa a la Argentina y se reencontrará con sus vecinos, los Argento. De esta manera Dardo sería el que desate la trama de la obra teatral, convirtiéndose en la clave de todos los chistes.

Otro detalle es que este nuevo integrante del elenco sería una actriz de renombre y que jugaría el rol de una nueva novia para Dardo. De esta manera, no matarían al personaje de María Elena, algo sobre lo que se especuló mucho, pero tampoco habría demasiadas menciones acerca de ella.

Casados con hijos llegará entonces con nuevo personaje, pero con la familia Argento en pleno en el mes de enero, si la pandemia lo permite, y si la actividad teatral regresa. Erica Rivas quedo definitivamente fuera de la obra y ya hay otra actriz elegida para cubrir el rol del nuevo objetivo amoroso de Dardo Fuseneco, el sufrido marido de Maria Elena.

