El fuerte cruce al aire entre la hermana del diputado Jorge Ameri y el periodista Tomás Dente

Horas después de que el diputado Jorge Ameri presentara su renuncia, luego de haber protagonizado un acto erótico junto a su pareja durante una sesión virtual de n la Cámara de Diputados, una de las hermanas del legislador, Natalia Ameri, terminó discutiendo en vivo con el periodista Tomás Dente, cuando pretendía esbozar una defensa sobre la actitud que escandalizó a todo el país.

Fue durante una entrevista que brindó en Nosotros a la mañana, el ciclo que conduce El Pollo Álvarez por la pantalla de El Trece. “Le dio un beso. ¿Vos estás teniendo una práctica sexual cada vez que das un beso?", preguntó Natalia, minimizando el accionar del legislador. Esta postura desató el enojo de Dente, iniciándose un intenso ida y vuelta al aire.

Dente: —Natalia, perdón. Yo entiendo que seas la hermana, pero siento que nos estás faltando el respeto. No fue un beso. Le estaba chupando la teta en plena sesión, en pleno lugar de laburo. ¡No digamos pelotudeces! ¡Le estaba chupando la teta a una mina en plena sesión! Yo entiendo que sos la hermana y lo que defendés...

Ameri: —No es una mina, es la mujer.

Dente: —Perfecto. Pero, ¿sabés qué? Me parece que es absolutamente desatinada tu postura de defender lo indefendible.

Ameri: —No, pero hablemos con respeto porque yo no te estoy faltando el respeto.

Dente: —Estás defendiendo lo indefendible. ¿Sabés qué? ¡Llámense a silencio, cállense la boca y pidan perdón!, porque el sueldo a tu hermano se lo pagamos nosotros.

Ameri: —No me grites.

Dente: —No tenés nada que ver, Natalia, pero estás defendiendo una causa que es indefendible. Entonces, sacan lo peor de la gente, Natalia. ¡¿Qué querés que te diga?!

Ameri: —Si me hablás con respeto está todo bien. No me grites.

Al notar que su compañero levantaba el tono de voz, Agustina Kämpfer -también panelista del ciclo- decidió intervenir en la discusión: “Me parece que esto se excedió un poco y tenemos que respetar la opinión de un familiar del diputado en cuestión. No podemos señalarla con el dedo porque tiene su postura”, sostuvo.

Dente: —Pero Agus, que no me desmienta algo que es absolutamente evidente. Que no me traten de pelotudo.

Ameri: —Está violento.

Kämpfer: —No te está tratando de nada. Está hablando de su hermano.

Dente: —No, violento es lo que hace tu hermano, Natalia. Yo soy yo.

Ameri: —¿Quién habla?

Dente: —Tomás Dente te saluda. Violento es lo que hizo tu hermano para con toda la sociedad.

Ameri: —¿Tomás Dente? Pero usted es violento.

Dente: —No, ¿sabés qué? Soy vehemente porque defiendo lo que me parece injusto, porque me transformo en la voz de la gente que está indignada.

Ameri: —No, pero hable con respeto.

Dente: —Te estoy hablando respetuosamente. La gente está indignada con personas como tu hermano, Natalia. Estás defendiendo lo indefendible.

Ameri: —No, me estás gritando. No me está dejando hablar, acaba de decir “pelotudo”...

Dente: —Es que sacan lo peor de uno, chicos.

Ameri: —¿Yo saco lo peor de vos?

Dente: —De toda la gente, Natalia: cuando decís que no considerás que le estaba realizando una práctica sexual, nos tomás el pelo a todos los que te estamos escuchando. Por favor, un poco más de repto, querida.

Ameri: —Es lo que yo considero. Me están preguntando.

De inmediato, El Pollo Álvarez decidió interrumpir la discusión para poner paños fríos a la situación. “Vamos despacio -pidió-. Tomi, yo te entiendo. Estoy re caliente, mal. Pero Natalia no tiene nada que ver". En ese momento, Dente decidió retirarse del estudio. “Vuelvo cuando termine la nota. No me gusta que me traten de estúpido. No por vos -le aclaró a Álvarez-, por la señora”.

“Está bien, porque Natalia fue a dar la cara y no le podemos caer (a ella). Podemos estar en desacuerdo, pero no le podemos caer", dijo el conductor, y le dio el pie al resto de los panelistas para que continuaran entrevistando a la hermana del legislador.

Cuando finalizó el móvil en vivo, Dente regresó a su puesto de trabajo e hizo un descargo. “Yo entiendo que es la hermana, que no tiene nada que ver. Y no es una cuestión de género: si hubiese sido un hermano hubiese hablado con la misma vehemencia y la misma intensidad. Y me parece que al igual que en su momento me mantuve en la postura para con los familiares de los rugbiers (que asesinaron a Fernando Báez Sosa), que intentaban defender los indefendible, esto lo traspolo a este caso. Mis postura va a ser siempre la misma: para mí, ante una una injusticia, yo tibio no me puedo quedar. Tiene que ver con mi esencia”, afirmó el periodista.

Luego de insistir en que Natalia Ameri “debería quedarse callada y agachar la cabeza”, aseguró que no tenía intención de disculparse con ella. “Solamente pido perdón por las cosas que hago con intención de dañar a alguien. Cuando intento defender una postura, o corregir, porque nos estaba mintiendo en la cara diciendo que una chupada de teta no es un acto sexual, no lo puedo permitir como periodista. No defenderlo atenta contra mi ética periodística”, concluyó Tomás Dente.

