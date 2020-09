Cantando 2020: Gladys La Bomba Tucumana se quejó por su vestuario y presentó la renuncia en vivo

Gladys La Bomba Tucumana se quejó del vestuario en el "Cantando 2020" (Parte 1)

Este martes, Gladys La Bomba Tucumana protagonizó su peor noche en el Cantando 2020. Durante su nueva presentación en el certamen de El Trece se quejó de su vestuario y se mostró realmente enojada con la situación. Todo comentó cuando Ángel de Brito le pregunto: “Gladys, ¿qué te pasó el vestuario?”.

“Tuviste una agarrada con la chica del vestuario que no te gustaba la ropa, que no hay telas para vos, llanto, grito, todo”, agregó el conductor. La participante en un principio intentó minimizar la situación. “A este envase le pueden poner cualquier cosa”, disparó y se negó a seguir hablando del tema. Pero no pasó un minuto que decidió hacer pública su queja: “Tuve que llamar a la producción. Pasan vestidos alucinantes y el mío es de una tela… Cuando vean el de Flor Torrente se caen... Me voy a poner lo que a mí me gusta, quiero tapar mis brazos. Tengo 55 años. Esto lo quisiera cortar”, dijo la cantante tropical.

Gladys La Bomba Tucumana se quejó del vestuario en el "Cantando 2020" (Parte 2)





Tras la performance, llegó el momento de las devoluciones y las más dura fue Karina La Princesita. “No lo vi bien. Entiendo lo que te pasó, pero como cantante y artista tenés que dejar esas cosas abajo del escenario, cosa que acá no pasó”, arrancó diciendo la jurado, haciendo referencia al problema de vestuario que tuvo Gladys. Y la calificó con 4. “Tengo toda la experiencia del mundo, 40 años que me avalan como para saber separar”, le contestó La Bomba a su colega. “Hoy no lo separaste, sino no hubiese salido tan mal”, aseguró Karina.

Minutos después, tras un corte, Gladys se mostró muy movilizada y con lágrimas en los ojos: “Quiero decir públicamente que dejo el certamen”, expresó, sin vueltas. “Lo lamento por mi hijo porque quiero que todo el país sepa el gran artista que es y el orgullo que siento. Pero todo tiene un límite. Yo vine en son de paz, pero hay cosas que exceden”, continuó.

“No van a lograr que me peleé con Karina. Bueno, me puso un 4, ya está, pero tengo que reconocer que me duele muchísimo porque no entiendo por qué lo ponés, pero no te voy a pedir explicaciones. Nunca me he quejado de un puntaje. Yo no vine a competir y no tengo que demostrarle nada a nadie. Soy Gladys la Bomba Tucumana. Estoy acá porque quería que el país conozca a mi hijo. Me quiero ir ahora del estudio”, cerró. Luego, tras el pedido del resto del jurado y los conductores del ciclo para que no tome una decisión en caliente, la cantante tucumana se calmó y seguramente decidirá en las próximas horas continuar en el certamen de canto.

Gladys La Bomba Tucumana presentó la renuncia en vivo al Cantando 2020

Semanas atrás, La Bomba ya había tenido problema con su vestuario. En esa oportunidad, Ángel y Laurita le preguntaron a la participante si era cierto que había tenido problemas otra vez con el vestuario. “Sí, un problemita. Pero yo nunca pido nada, soy la persona más humilde de este programa. Solo que el vestido estaba muy grande. Me lo arreglaron ahora, recién. Lana Ferrando, la jefa del vestuario de LaFlia, se enojó muchísimo y me trató como a una nena. Yo quiero explicarle que no tengo a nadie que venga con una valijita llena de ropa para que use. Soy una chica humilde de Tucumán. Lamentablemente, no tengo. A Lana la amo, solo tuvimos un malentendido”, aseguró en ese entonces.

