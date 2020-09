La sentida reacción al aire de Charlotte Caniggia por las duras críticas de su hermano Axel: “Estamos peleados desde hace muchos años”

La palabra de Charlotte Caniggia luego del fuerte mensaje que escribió su hermano Axel (Video: “Cantando 2020”, El Trece)

“Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera”. A pesar de su distanciamiento, Charlotte Caniggia busca que este pasaje de la obra literaria el Gaucho Martín Fierro, de José Hernández, le llegue a su hermano Axel, quien eligió un bajo perfil al lado del que mantiene el resto de su familia, pero que en las últimas horas desató una fuerte interna.

El joven es el hijo mayor de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis y está viviendo en Italia, en donde se quedó cuando sus padres y sus hermanos -los mellizos Alexander y Charlotte- decidieron viajar a la Argentina para comenzar una carrera en los medios.

El tiempo, y las diferencias entre cada uno, hizo que Axel se alejara de sus hermanos y su madre, y actualmente solo tiene vínculo con su padre. En las últimas horas, realizó fuertes declaraciones sobre su relación con Charlotte, a quien acusó de que “solo le importa la fama”. Y la participante del Cantando 2020 se mostró dolida por haber expuesto una interna familiar.

Mientras hablaba de sus deseos de ser madre y casarse a los 35 años, indicó que espera que la ceremonia sea en la playa y solo para su entorno. “No quiero prensa. Me gustaría algo íntimo, con mi familia... si están todos bien”, hizo la salvedad y agregó que quisiera que sus padres -que mantienen una batalla legal por su divorcio- tuvieran una mejor relación como ex pareja.

“Uno, como hijo, quiere que sus padres sean felices. Me re duele la separación porque fueron muchos años juntos y después de haberlos tenido juntos, que de repente no estén más, aunque tenga 27 años, me duele”, se sinceró Charlotte y admitió que le cuesta hablar de eso en televisión.

Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis se separaron después de 30 años de matrimonio

Cuando Ángel de Brito -conductor del certamen, junto a Laurita Fernández- le consultó por la relación con su hermano Axel, Charlotte respondió, sin titubear: “Estamos peleados. No quería contarlo... -contestó y siguió- Yo no voy rencorosa, no tengo odio”.

“¿Lo extrañas?”, preguntó la conductora. “Y sí, obvio”, destacó y siguió: “Ahora mismo estamos peleados. Hace muchos años que no hablo con mi hermano, pero no quería traer esto a la pista porque soy re reservada”. Atenta a las palabras de la participante, la bailarina destacó que el hecho de reconocer públicamente que lo extraña puede permitir que la acerque a su hermano, a quien probablemente le llegue su mensaje. “Supongo, sí. Ojalá se le pase...", agregó Charlotte.

Antes de salir a la pista, también había hablado al respecto en La Previa, en donde había manifestado su descontento por el accionar Axel. "No me parece bien lo que hizo. Todos quieren saber por qué mi hermano subió esas cosas. Me parece raro, a mi hermano no le gusta Instagram y de golpe tira mierda”, indicó sobre los mensajes que el mayor de los Caniggia envió a Los ángeles de la mañana.

“Uno quiere estar bien con su familia pero a veces hay conflictos”, continuó y lamentó: “Me encantaría recomponer la relación con mi hermano, y poder hablar con él. Obviamente me duelen estas cosas y no me gusta que sean públicas".

"Hace bastante que estamos distanciados por un tema que no voy a contar. Es una boludez, pero no la voy a traer acá”, aseguró Charlotte sobre el motivo que la separó de Axel.

Fuertes mensajes de Axel Caniggia sobre su hermana Charlotte (Video: "Los ángeles de la mañana", El Trece)

Horas antes, Karia Iavícoli había mostrado, en el ciclo que conduce Ángel de Brito, parte de la conversación que mantuvo con Axel, quien se refirió a la mala relación que tiene con su hermana. “Hace mucho años que no hablo con Charlotte, me parece increíble que ella hable de circo, que es lo que ella hace todo el tiempo. Lo que ocurre es que está acostumbrada a mi respeto y silencio, pero todo tiene un límite en la vida. Lo que más me molesta son las mentiras y las personas a las que solo les importa su fama y tener tanta arrogancia”, dijo el mayor de los hermanos Caniggia.

Por su parte, el joven artista le había reclamado a su madre, Mariana Nannis, que no se preocupó por él cuando se contagió de coronavirus. “Para estar mañana en el recuerdo de tu hijo, debes que estar presente en su vida. Qué lástima que no lo estás…”, escribió en sus redes sociales la semana pasada.

