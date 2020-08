Cómo fue la inesperada reconciliación entre Marcelo Tinelli y Jorge Lanata

Jorge Lanata habló de su reconciliación con Marcelo Tinelli (Audio: "Lanata sin filtro", Radio Mitre)

El martes pasado, Jorge Lanata estuvo como invitado a Mujeres de El Trece, el ciclo que debutó el lunes con la conducción de Soledad Silveyra, Teté Coustarot, Claudia Fontán, Jimena Grandinetti y Roxy Vázquez (ausente por coronavirus). La participación del periodista sorprendió porque se trata de un ciclo producido por LaFlia, empresa de Marcelo Tinelli.

A lo largo de los últimos años, los conductores mantuvieron distintas peleas públicas que involucraron declaraciones de ambas partes. Sin embargo, cuando la producción le comunicó a Tinelli que el segundo invitado del ciclo sea Lanata, dio el visto bueno.

El periodista valoró dicho gesto, y se lo comentó a sus compañeros de Lanata sin filtro, su programa de Radio Mitre. “Cuando yo estaba llegando al estudio de La Corte pensaba ‘está bien lo que hacen', porque más allá de la pelea con Tinelli me están invitando a un programa producido por ellos. Y me pareció amplio de parte de ellos. Y me pareció bien”, señaló el conductor de PPT Box.

Jorge Lanata fue el segundo invitado de "Mujeres de El Trece"

Además, independientemente de lo que pudo haber pasado en estos años, halagó a Tinelli en su rol de conductor. Y lo reafirmó en su programa de radio. “Lo que yo dije de él como conductor lo hubiera dicho en cualquier circunstancia, peleado o no, porque es lo que yo pienso. Es muy bueno”.

Por otro lado, reveló la comunicación privada que mantuvo con Marcelo Tinelli el martes por la tarde cuando terminó su participación en Mujeres de El Trece. “Después de que salí del programa intercambiamos varios mensajes en un buen tono”, indicó y, en tono de broma, celebró: “Triunfó el amor”.

Marcelo Tinelli, por su parte, se expresó a través de su cuenta de Twitter, red social en la que tiene más de 10 millones de seguidores. Lo hizo manifestando su alegría por el rating que hizo Mujeres de El Trece durante la extensa entrevista con Jorge Lanata. El conductor retuiteó un mensaje que destacaba el pico de 6.6 puntos de rating a las 15:24, cuando el nuevo ciclo competía con Cortá por Lozano, el programa de Verónica Lozano por la pantalla de Telefe.

El mensaje que retuiteó Marcelo Tinelli

Invitado al nuevo ciclo de El Trece, Jorge Lanata recordó cuando Charly García le preguntó si era “un pelotudo” durante una entrevista en Día D, por América, en el año 2000. “Yo en esa época era muy amigo de Fito Páez, algo que después se rompió porque él se hizo K. Nos íbamos de vacaciones juntos, de hecho, habíamos ido a Nueva York con él y con Cecilia Roth, su hermano y su pareja. Y García estaba re celoso en esa época de Fito. Cosa que era una estupidez, porque García es más que Fito. Es así, lo lamento”, contó el periodista.

“Yo estaba con el trauma de qué es ser un artista. ¿Cuánta gente se dice artista y en verdad ni en pedo lo son? Porque si no esto sería Atenas. Y justo, una chica con la que yo estaba, había estado punteando discos de García dónde él se copiaba a sí mismo. Esto es algo que nos pasa a todos. Pero yo estaba con ese rollo en la cabeza y por eso en la nota le pregunté si se consideraba un artista. Y él me dice: ‘Vos sos un pelotudo’”, continuó Lanata y consideró: “Pero no fue una cosa agresiva. Y yo después lo he visto cuarenta veces más”.

¿Qué opinión le merece hoy Charly? “García es un tipo muy talentoso que, lamentablemente, no pudo dejar la droga a tiempo. Y eso lo perjudicó mucho”, dijo. Y recordó una anécdota en el Hotel Faena, cuando le pidieron que fuera a convencerlo de que tenía que cantar en un recital. “Es un tipo que se destruyó a sí mismo”, concluyó el periodista.

