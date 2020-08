El desafío de las cinco mujeres que desembarcan en las tardes de ElTrece: “Vamos a conducir de manera coral”

Mujeres de ElTrece

¿Cinco mujeres en el mismo programa? ¿Y todas conduciendo al mismo tiempo? Los prejuicios sociales de otros tiempos hubieran vetado de inmediato un proyecto semejante. Sin embargo, felices de estar viviendo en una época de deconstrucción, Soledad Silveyra, Teté Coustarot, Claudia Fontán, Jimena Grandinetti y Roxy Vázquez aceptaron ponerse al frente de Mujeres de ElTrece, un mágazine producido por LaFlia con el que debutarán el próximo lunes a las 14:30 hs. en la pantalla del canal de Constitución.

Solita Silveyra (Fotos: Jorge Luengo)

Solita llevaba casi cinco meses cumpliendo a rajatabla con el aislamiento social obligatorio, cuando recibió el llamado de Pablo El Chato Prada. “Yo venía cuidándome muchísimo, como corresponde por mi edad, en esta pandemia. Y cuando me llegó la propuesta me quedé paralizada y pedí 48 horas para responder. Necesitaba procesarlo y ver si juntaba coraje para salir”, explicó la actriz en diálogo con Teleshow .

Sin embargo, pese a sus temores, Silveyra no pudo decir que no. “Me pareció muy interesante porque a mí, como mujer que defiende su género, me obsesiona poder hacer un equipo de mujeres. Porque los hombres lo pueden hacer, pero si lo hacemos nosotras nos pegan. Así que, cuando me lo plantearon, en lo único que pensé es en que era una oportunidad para el género. Porque, más allá de la actualidad y todo lo que va a tener el programa, está el tema de ver cómo nos llevamos cinco mujeres que no nos conocemos”, aseguró.

¿Cómo hizo para superar el miedo de salir en el pico de contagio del coronavirus? “El temor lo tengo y, tratar de vencer eso, fue lo que más me costó. Pero yo no soy una mujer rica ni nada que se le asemeje. Y en esta cuarentena estuve utilizando mis ahorros, que gracias a Dios pude tener porque hay muchos actores que no tienen un mango. Así que lo vi como una manera de poder cuidar un poco más lo que me queda”, contó la actriz.

Solita pasó los primeros 76 días de confinamiento junto a su hijo, disfrutando de sus nietas. Y, según contó, eso le hizo “muy bien”. “Los actores vivimos con la incertidumbre de ver si nos llaman o no, aunque yo soy bastante autogestora. Y eso me puso en una pausa obligada, en la que tuve que bajar la ansiedad e hice un gran trabajo de introspección”, explicó.

Sin embargo, desde hace ya un tiempo Silveyra regresó a su casa. Y ya tenía ganas de volver a trabajar. “Ahora se nos vienen épocas muy difíciles, sobre todo por el tema del bolsillo. Y a mí la cabeza nunca me paró de funcionar. Así que pensé que me iba a hacer bien ponerme en acción. Obviamente, con un temor terrible, porque además entramos en un momento muy difícil de la pandemia. Pero bueno, el miedo también tiene su parte buena, porque hace que no nos relajemos y nos obliga a estar atentos”, señaló.

¿Si va a tener un rol específico en el programa? “No: todas vamos a hacer todo. A mí me interesan las historias de vida, pero eso no quiere decir que las vaya a hacer sola. Yo las puedo presentar, pero los reportajes los vamos a hacer entre las cinco”, concluyó Solita.

Teté Coustarot (Fotos: Jorge Luengo)

Teté, por su parte, estuvo trabajando durante toda la cuarentena pero siempre desde su casa, ya sea para Que Noche Teté, su programa de Radio 10, y para Con vos 24 horas y Tuc 200 años de Historia, los dos ciclos que conduce en A24. “Yo nunca había trabajado con la productora de Marcelo Tinelli. Y confieso que, cuando me dijeron que la idea era que fueran cinco mujeres para una conducción coral, inmediatamente dije: ‘Sí‘”, contó.

La conductora confesó que hacía mucho tiempo que tenía ganas de hacer un programa de estas características. “En este momento, que tenemos que estar todos juntos tirando para el mimo lado, me parece que está bueno mostrar algo así. Por eso acepté. Después me fui enterando de quienes iban a ser mis compañeras. Y me encantó, porque somos todas mujeres muy distintas y muy iguales a la vez”, explicó Coustarot.

¿Si había trabajado con alguna de sus actuales co-conductoras? “A Roxy la conozco de C5N, porque cuando se inauguró el canal yo hacía el noticiero con Adrián Puente ella era nuestra especialista en espectáculos. Y a Jime me la he cruzado en la radio, pero nada más. Igual, todas me gustan. Así que me parece que va a ser una buena propuesta”, aseguró Teté.

La gran pregunta es cómo se van a organizar al aire. “La conducción va a ir rotando cada día. Me refiero a lo que es la apertura y los cortes, porque tiene que haber una encargada de eso. Pero después, salvo algunos espacios especiales, vamos a estar interactuando las cinco. Mi sensación es que es como una juntada de amigas. Y, ya que ahora no lo podemos hacer, está bueno poder al menos mirarla por tele”, confesó Coustarot.

Para Teté, el hecho de volver a salir a la calle también es un desafío. “Hay mucha seguridad y precaución, pero soy muy consciente de cómo tengo que actuar. Yo me maquillo, me peino y me visto en casa, así que llego al estudio, hago el programa y me voy. Cambió mucho la manera de hacer televisión ahora. Y sabemos lo que significa estar en pandemia. Pero, realmente, me di cuenta de que ya necesitaba salir un poco”, concluyó la conductora.

Claudia Fontán (Foto: Negro Luengo)

Lo cierto es que La Gunda, como le dicen cariñosamente a Fontán, sí tendrá un rol especial, aunque lo compartirá con sus compañeras: la cocina. “Me llamaron hace un mes y me encantó, porque a mí me gusta hacer cosas que no estoy habituada a hacer. Funciono muy bien en el ‘modo emergencia'. ¡Encima me propusieron cocinar!”, contó la actriz, que entre 2010 y 2012 hizo Trocca a la Fontán, junto a Fernando Trocca en El Gourmet.

Claudia reconoció que, como la gran mayoría de los argentinos, durante la cuarentena se reencontró con la cocina y que está feliz de poder compartirlo con la gente. “Me siento muy cómoda en ese lugar. Como conductora, voy a ser la anfitriona de esa isla de comida. Y me genera mucho placer eso de estar tomando un té con alguien y preparando, por ejemplo, una torta. Porque es lo mismo que cuando invito gente a mi casa y se dan esas charlas alrededor de las hornallas”, explicó.

Y contó que, muchos de los que no cocinaron nunca en su vida y empezaron a intentarlo durante el aislamiento, son los más fanáticos a la hora de ponderarle sus recetas. “Para mí, eso es una gratificación enorme”, señaló.

¿Cómo va a ser el “choque” de personalidades tan diversas en la conducción de Mujeres? “Yo lo comparo con una buena receta. Imaginate que uno no puede preparar un plato con papas, papas fritas, papas noisette, puré de papas...¡Sería aburridísimo! Una buena receta de pastel de papas, por ejemplo, tiene que tener un puré suave, una rica carne, cebolla, un toque de ajo, algo de picante...Y lo que tiene de bueno el programa, es que es una muy buena receta”, aseguró La Gunda.

Aunque sólo había compartido ficciones con Solita, la actriz reconoció que ya en las reuniones de producción virtuales que se hicieron para el programa, las charlas se han extendido durante horas. “El coordinador nos dice: ‘Yo me tengo que ir'. Y nosotras le decimos: ‘Dejanos'. ¡Y seguimos conversando entre nosotras! La verdad es que se está armando un muy buen vínculo”, señaló.

Durante la cuarentena, Fontán siguió yendo a la radio para hacer No está todo dicho, en La 100, junto a Guido Kaczka. Y, por lo tanto, ya tiene más que claro cuáles son los cuidados que debe realizar a la hora de ir a trabajar. “Tengo todo tan incorporado, que me doy cuenta de que no me toco la cara en todo el día. Y me la paso lavándome las manos con agua y jabón. Además, me acostumbré a sacarme la ropa cuando llego a casa y ponerme una bata en la puerta para ir a bañarme. Y la modalidad, para el programa, va a ser que cada una vaya lista al estudio”, contó Claudia.

Finalmente, la actriz reconoció que van a estar observadas por el simple hecho de ser cinco mujeres trabajando juntas. Pero dijo: “Afortunadamente, estamos empezando a escucharnos unas a las otras. Porque en las reuniones por Zoom nos obligan a hablar de a una. Uno hace con lo que tiene, y si lo que tiene sirve para el propósito bienvenido sea...”.

Jimena Gardinetti (Fotos: Jorge Luengo)

Jimena, en tanto, sabe que le esperan días intensos de trabajo, ya que este nuevo proyecto viene a sumarse a su labor en Arriba Argentinos, por El Trece, y a su participación en Noticias de 10 a 14, en TN. Pero está feliz. “Me levanto a las 4:45, lo cual es bastante duro. Y ahí arranco. Así que voy a estar en vivo desde las 7 hasta las 16 hs. Pero agradezco que mis jefes me hayan dado la oportunidad de hacer este programa, porque ellos saben que mi perfil está más ligado al entretenimiento que a las noticias. Por lo demás, trato de vivir el presente y no engancharme en esa paranoia de decir: ‘¡No voy a poder!‘”.

¿Qué es lo que le va a aportar Grandinetti a Mujeres? “Seguramente, voy a ser la encargada de descontracturar. Y ponerle el foco a todo lo que sean noticias virales, culturales y también algo ligado a lo sexual. De hecho, Solita y yo planteamos que nos gustaría hablar de educación sexual. Y es una especialidad que, como periodista, me gustaría abordar en algún momento. Así que voy a ir por ese lado. Y la idea, también, es jugar bastante”, aseguró.

La periodista reconoce que este año ha sido muy difícil para todos, pero especialmente para ella que por su profesión tuvo que seguir saliendo a la calle. “Tengo amigas que me dicen que están re bien en sus casas trabajando en home office. Pero para mí, al principio de la cuarentena fue muy duro. Tuve miedo, honestamente. Y me agarraron unos ataques de angustia re feos. Había mucha incertidumbre y yo no sabía qué hacer. No sabía si quería estar ahí, en la trinchera, por decirlo de alguna manera. Hasta que entendí que estaba bueno que nosotros estuviéramos ahí porque la gente lo re agradecía”, explicó Jimena.

No obstante, Grandinetti aseguró que ya se acostumbró a convivir con los cuidados pertinentes. “Yo soy muy de abrazar y me cuesta mucho no poder hacerlo, sobre todo, con mis seres queridos. El tema de lavarme las manos no me costó nada, porque soy medio obsesiva con eso. De hecho, toda la vida tuve alcohol en gel en la cartera. Pero sí extraño los abrazos”, concluyó.

Roxy Váquez (Fotos: Jorge Luengo)

Lamentablemente para Roxy, la primera semana del ciclo la encontrará en pleno aislamiento, después de haber dado positivo en el estudio de COVID-19. “Estoy recuperándome. Los primeros días estuve con sensación de ahogo, sin voz y muy congestionada, pero ahora estoy mucho mejor”, explicó la periodista, quién recién podría recibir el alta médica el próximo viernes 28.

Sin embargo, según explicó, Vázquez se las ingeniará para poder estar presente en Mujeres. “Yo pienso estar de alguna manera, así sea por una pantallita. ¡Son las cosas de la vida! El destino quiso esto. Yo no me quería contagiar, nadie quiere estar enfermo. Pero sucedió así y acá estamos, tratando se sobrellevarlo”, dijo.

Roxy contó que el llamado para sumarse a este nuevo mágazine le llegó en el momento más inesperado. “Yo estaba saliendo del supermercado cuando me llamó el Chato para contarme el proyecto. Me nombró a algunas de las chicas y me preguntó si me interesaba. Yo me re sorprendí y, obviamente, dije que sí. Me pareció una propuesta súper copada y una gran oportunidad”, explicó.

Actualmente, la periodista acompaña a Sergio Lapegüe en Noticias de 6 a 10, en TN y tiene su programa de los domingos en Radio con Vos. “No sé como voy a hacer, pero pienso seguir con todo”, aseguró. Y se mostró muy contenta de poder integrar un programa “de mujeres para mujeres”, en el que ella será la encargada de aportar las noticias del espectáculo.

“Somos todas distintas y venimos de palos diferentes. Así que, seguramente, en muchas cosas vamos a coincidir y en otras no. Pero me parece que está muy bueno eso. Yo laburé con Teté, que es una de las mejores personas que me crucé en los medios y una gran compañera de trabajo. De hecho, muchas de mis frases de cabecera son de ella. Pero a mí me entusiasma el desafío”, concluyó Roxy.

SEGUI LEYENDO

Cecilia Roth: “La marcha anticuarentena me pareció una irresponsabilidad sanitaria”

Tamara Bella y su hija dieron positivo de Coronavirus: “Cada día vamos sumando síntomas nuevos y eso me da miedo”

El enojo de Mariana Fabbiani por el cambio de horario de su programa “Mamushka”