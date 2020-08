El Chino Darín y Cande Vetrano le contaron a Teleshow qué es y cómo funciona ACTA, la nueva entidad de actores jóvenes

Cande Vetrano y Chino Darín cuentan cómo nació ACTA (Video: Teleshow)





Actores famosos y jóvenes crearon la Asociación Civil de Trabajadores del Arte (ACTA), “que viene a promover el diálogo y generar debates”. Con Gastón Soffritti como presidente y Peter Lanzani de vicepresidente de la entidad, distintos artistas se unieron para formar la nueva “institución transversal a las existentes que viene a promover el diálogo y generar debates para entender necesidades propias y ajenas”.

Lali Espósito, Julieta Nair Calvo, Sofía Pachano, Julieta Nair Calvo, Manuela Pal, Matías Mayer, Andrés Gil, Victorio D’Alessandro son algunos de los 18 actores que integran la comisión directiva. En una entrevista exclusiva con Teleshow , Chino Darín y Cande Vetrano, vocales de la asociación, contaron cómo nació el proyecto que hoy reúne a más de 120 trabajadores del arte.

—¿Qué los llevó a construir ACTA?

Chino: —Todos estábamos preocupados por la situación que atraviesa la ficción nacional en todos los ámbitos. Desde hace años viene en cierta y franca decadencia. Hay cada vez menos laburo. Es una preocupación generalizada. No solo de los actores sino de todos los que formamos parte. Nos fuimos encontrando, desde la cuarentena, que nos permitió el espacio de reflexionar, pensar, intercambiar ideas, investigar. Y encontramos similitudes en las cosas que nos preocupaban y que nos gustaría que sucedan a futuro y que, de alguna forma, empezamos a sentir que era hora de involucrarnos desde otro lugar. Nos dio espacio para investigar muchísimo. Se armó un grupo muy uniforme con ideas muy claras, con una investigación bastante profunda en distintas áreas. Y, de a poco, empezamos a tirar paredes y formar como un equipo.

—¿Cómo les llegó la convocatoria?

Cande: —Gastón Soffritti empezó a comunicarse con varios de nosotros. Y así fuimos abriendo el círculo. Todos con un un objetivo en común: no queremos que se muera nuestra industria. Más allá de las filosofías de cada uno, de la elección política, todos con esa preocupación y ganas de ayudar a revertir la situación.

—¿Cuál es el principal objetivo de la asociación?

Chino: —Tenemos varios objetivos. Estamos trabajando con objetivos a mediano y largo plazo. Nos gusta pensar que tenemos varios años por delante. Si podemos establecer un primer objetivo es que queremos tratar de que haya un cambio en la forma de trabajo para los proyectos modernos. Esta nueva forma de producir que tiene que ver con las nuevas plataformas, la ficción en Internet, que incluye estas nuevas modalidades que surgieron hace pocos años y que están siendo un boom a nivel mundial y que están rompiendo con todos los estándares de la producción como la conocíamos. Sentimos que hay mucho para crecer en la Argentina y hay cambios que deberían suceder para sembrar el terreno y que podamos desarrollar nuestra industria.

Cande: —La tecnología va muy rápido. Mismo nosotros nos quedamos afuera de un montón de cosas. Estamos aprendiendo todo el tiempo. Es necesario tener esa velocidad interna e ir cambiando y aggiornando las diferentes regulaciones y cuestiones.

—¿Esta nueva entidad nació porque buscan diferenciarse de la Asociación Argentina de Actores?

Cande: —Es importante aclarar que no estamos yendo en contra de nada. Nosotros lo que queremos hacer es ayudar, promover y generar debates y comunicación. Obviamente los primeros en enterarse fueron desde la Asociación Argentina de Actores, que nos escucharon y celebraron nuestra unión. Les sorprendía, también que, nuestra generación esté haciendo un poco de mea culpa. Yo puntualmente nunca había leído una ley, un convenio. Y está bueno saber que estamos aprendido.

Chino: —Venimos teniendo varias charlas con la Asociación Argentina de Actores y debo destacar que somos parte. No nos abrimos. Estamos armando una asociación que creemos y la pensamos como mas abarcativa. No somos solo actores los que estamos reunidos, nos reunimos con gente de las distintas industrias del arte que hay en nuestro país. La idea es, desde esta asociación, tener una mirada un poco más transversal. Promover el diálogo, la unión, tratar de encontrar puntos en común. Tenemos la sensación de que de alguna forma hay una distorsión que viene arrastrada por el tiempo, en donde estamos muy fragmentados. Es una industria que se compone de muchísimas partes y es muy compleja. Y a veces es difícil lograr que esas partes se sienten en la misma mesa y presten atención a las cosas que tienen en común y no a las diferencias. Y nosotros venimos a tratar de recorrer ese camino. Para eso necesitamos ir de la mano de la Asociación Argentina de Actores. Somos actores y somos parte de la asociación también. ACTA viene a tomar la posta desde esta generación nuestra y tratar de ofrecer una mirada un poco fresca, y el desafío que nos plantea el presente y el futuro. Y tratar de darle una mano también a la Asociación Argentina de Actores y a todos los actores de la industria, porque vivimos en un país en donde no consideramos que haya un responsable de la situación que estamos viviendo. Hay un contexto económico y social que venimos atravesando desde hace mucho tiempo. Sentimos que hay que estrechar lazos y hacernos fuertes tratando de estrechar vínculos y no levantar paredes.

Cuáles son los principales objetivos de ACTA (Video: Teleshow)





—Está bueno que se aclare que ustedes no buscan diferenciarse de la Asociación Argentina de Actores.

Chino: —Tenemos la sensación y la fiel voluntad de construir algo que sea bueno para todos a futuro y queremos formar parte de ese cambio. Sentimos que hay cosas en las que permanentemente nos tenemos que aggionar y a veces es difícil estar a la orden del día en una época en la que todo cambia a la velocidad de la luz. Y estas instituciones tan grandes como la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT), o la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI), estamos tratando de hacer un análisis y entender cuáles son las problemáticas que tenemos en las distintas industrias del arte para poder desarrollarnos y estar a la vanguardia de lo que es esta nueva expansión que hay en el mundo, sobre todo en las plataformas.

Cande: —Nos necesitamos todos y todos somos responsables y creemos fundamentalmente en la unión. Es de la única manera que uno puede construir.

—¿Este proyecto surgió a partir de la cuarentena, que frenó a la industria audiovisual, o es algo que venían hablando desde antes?

Cande: —La crisis venía desde antes. Uno todo el tiempo esta mirando nuevas plataformas y piensa ¿cómo puede ser que esto no se haga en la Argentina? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Eso hace un montón que yo personalmente lo vengo pensando. La cuarentena no dio tiempo para instruirnos, aprender, y ponernos curiosos, que es lo que necesitamos.

Chino: — Y es importante aclarar que hablamos de las plataformas porque sentimos que es el nuevo mundo, que a veces se habla en futuro y es un término que tenemos en presente. Por eso tenemos un camino pendiente de recorrer, una especie de deuda con nosotros mismos para estar a la orden del día. Por otro lado, no hace falta más que prender la tele y si uno tiene cierta memoria entender lo que cambio la presencia de las ficciones nacionales en nuestra televisión. Lo que antes se hacía, ahora se hace cada vez menos. Y se presenta la oportunidad en el mundo de hacer muchísimo más. Estamos tratando de hacer estudios, de ver qué cosas se hicieron para subirse a esta ola de lo que está pasando. En Argentina tenemos el talento, las ganas de hacerlo, pero hay ciertas cuestiones que no nos permiten terminar de aprovechar este momento a nivel nacional.

Cande Vetrano en "Argentina, tierra de amor y venganza) (Crédito: @consuelo_oppizzi)

—¿Cuál es el próximo paso a seguir?

Cande: —Estamos trabajando mucho internamente, leyendo, juntándonos con diferentes patas de la industria. Ahora, estamos muy ocupados en ayudar y estamos viendo de qué manera.

Chino: —Estamos trabajando muchísimo. Tampoco queremos salir y pedir que nos escuchen porque tenemos la solución. Estamos divididos dentro de la asociación en distintas comisiones. Cada uno se encarga de audiovisuales, para el teatro, que se puede ser mucho mas creativo. En particular, nuestro primer objetivo tiene que ver con generar un convenio OTT (Over the top, “de libre transmisión”) para las plataformas de Internet porque es algo que esta todavía no termina de calar dentro de nuestra industria. Tenemos la sensación de que por momentos a veces las ideas que fueron surgiendo están mal orientadas. Yo siento que deberíamos tratar de emular más lo que pasa en Argentina con el cine que lo que pasa en la televisión. Son distintos tipos de producción, queremos tratar de ser lo más específicos posibles y que se puedan hacer grandísimas producciones, así como se pueden hacer producciones de bajo presupuesto, incluso soñamos con llegar a hacer cooperativas audiovisuales. Son cosas que estamos analizando y estamos trabajando. Nos hemos reunido varias veces con la Asociación Argentina de Actores. No solo para contarle que nacíamos, necesitamos la colaboración de las partes.

—¿Cuáles son sus respectivas tareas dentro de ACTA?

Cande: —Yo estoy en el área de comunicación tomando la posta desde ese lugar. Entendemos que es muy complejo. Aprendiendo y viendo de qué manera podemos ser lo más claros y específicos posibles a la hora de la comunicación. Creer qué es lo importante.

Chino: —Yo tengo el cargo de vocal, pero estoy tratando de vincularme con la gente de audiovisuales. También aprovechando mi experiencia de laburo en España para entender qué es lo que fueron haciendo en estos últimos años. Es espectacular el crecimiento exponencial de las producciones audiovisuales. Estoy tratando de dar una mano en ese sentido y entender el camino que hicieron para estar donde están hoy. Parte del laburo que estamos haciendo tiene que ver con entender qué es lo que sirvió en otros países pero también tratar de llevarlo a nuestro terreno, porque a veces no es tan fácil copiar y pegar algo que funciona en otro lugar.

El video de presentación de ACTA





—¿Cuántas personas integran ACTA?

Chino: —En la comisión directiva somos 18, pero ya hay más de 120 afiliados. Y cabe destacar que nuestra comisión directiva invita a todos los que forman nuestra industria. No solo actores, técnicos, autores, escritores. Tratar de entender la industria del arte como una sola y tratar de que esto prospere.

—¿Parte de sus proyectos incluye presentar algún protocolo para que se puedan retomar las grabaciones o eso le corresponde a la Asociación Argentina de Actores?

Cande: —Obviamente creemos que es lo más urgente desarrollar un protocolo hoy en día. No creo que dependa solo de la Asociación Argentina de Actores, sino de un montón de factores.

Chino: —Hay mucha gente que está trabajando sobre los protocolos porque evidentemente hay muchísimo interés de volver a la actividad. Y es el palo en la rueda en este momento. La actividad cero hace que sea muy difícil, pero también queremos corrernos un poco de eso para que no parezca que nuestras inquietudes y el trabajo que estamos haciendo tiene que ver con este momento en particular. Esto fue un disparador, un detonante de algo que nos permitió empezar a involucrarnos de otra manera. Empezar a pensar sobre el contexto en el que trabajamos.

El Chino Darín en "La odisea de los giles" (Crédito: @marcosludevid)

—¿Cómo funciona su estructura a la hora de convocar actores o si ellos mismos llegan a ustedes? Se destaca que la mayoría de ustedes son jóvenes y corresponden a una generación puntual.

Cande: —Ahora tiene que ver con algo generacional pero la idea no es que quede solo en eso. Que podamos nos abrir y es necesario también la generación con más experiencia. Tienen historia y nos pueden ayudar. Hay un montón de actores que internamente nos están apoyando y ayudando con este movimiento.

Chino: —También directores, productores. Estamos en contacto con técnicos. A mí me asusta un poco el prejuicio porque tenemos una voluntad de trabajo enorme y entendemos que a veces hay un prejuicio de que se nos ve a los pibes que salimos en el video y parece que presentamos la punta del icerberg, pero lo cierto es que hay mucha gente y muchas familias que dependen de la industria del arte. Todos los trabajos son en equipo y estamos en contacto con todos ellos para entender cuáles son las dificultades y cuáles son las posibles soluciones a futuro.

Cande: —Todos en esta industria somos fundamentales.

—Por eso se llamaron ACTA, que abarca toda la industria y no solo se enfocaron en una sola rama.

Chino: —Estamos tratando de ser lo más amplios posibles porque también creemos que las ideas superadoras vienen de la diversidad. Estamos tratando de ser lo mas diversos posibles. Con respecto al mecanismo, nosotros tuvimos que ir contándole a la gente de qué se trataba y cuales eran nuestros objetivos. Y así conseguimos la aprobación y el apoyo de un montón de gente. Pero también, desde que tomó estado público, se nos está acercando mucha gente. Y son bienvenidos para colaborar e involucrarse en esto.

