El fallido cumpleaños de 15 de la hija de Horacio Cabak: “Algo vamos a hacer para intentar que sea un día importante para ella”

Horacio Cabak

En plena pandemia, no fueron pocos los que tuvieron que postergar agasajos importantes. Sin ir más lejos, el Día de Padre cayó dentro de este período y no se pudo llevar a cabo una de las celebraciones más convocantes. Situaciones como estas se vienen dando periódicamente. Hoy –13 de agosto– dos de los tres hijos de Horacio Cabak cumplen 15 años. Se trata de los mellizos Chloé y Alan, fruto de la relación con Verónica, su mujer, con la que está en pareja desde hace ya más de dos décadas.

En este contexto por el que atravesamos, y más allá de que los dos “se merecían festejarlo como querían”, como dice el padre, el foco está puesto en “la nena”. Si bien no hay una regla absoluta, para gran parte de las adolescentes es una de las fechas más importantes de sus vidas. La fiesta o el viaje de 15 suele ser esperado con ansias. Es el momento que suele marcar un antes y después.

Horacio Cabak y los mellizos, Alan y Chloé, recién nacidos (Foto: Instagram)

“No está siendo traumático gracias a ella. Ya de antemano había decidido que no quería una fiesta, que prefería una fiesta en familia. Eso me tranquiliza, porque yo me sentiría mal si la viera triste, pero no es el caso. Ella es una niña súper especial, incluso estuvo así durante toda la cuarentena. Así que no hay angustia, sino más bien estamos viendo de qué manera podemos reprogramar el viaje que íbamos a hacer. Eso es más fácil, lo podemos organizar con tiempo, y llevar adelante su deseo”, le dijo Cabak a Teleshow .

Más allá de la cuarentena, el conductor contó que celebrarán en la intimidad y habrá una torta con velitas para poder cantar el feliz cumpleaños. “Algo vamos a hacer, para intentar que sea un día importante para ella, y para su hermano, que también está cumpliendo años. Pero es verdad, la sensación de que la fecha especial es de ella y vamos a intentar que así sea. El día que se pueda vamos a hacer una reunión familiar en algún restaurante, que es mucho más fácil que en un salón o cosa por el estilo”.

Horacio Cabak y su hija Chloé en plena cuarentena (Foto: Instagram)

Por otra parte, contó que Ian, su hijo mayor, que tiene 17 años y este año termina la secundaria, también se vio afectado por la pandemia. “Él estaba empezando su etapa universitaria, su viaje de egresado, y todo eso fue afectado, pero por suerte también se lo tomó bien. Se iba a ir de viaje de egresados al exterior con los compañeros y decidieron, más allá de que podrían, que el viaje no va a ser lo mismo. Así que cuando se pueda, se van a ir al Sur”.

Además se refirió a su flamante incorporación a Fantino a la tarde, por América. Alejandro Fantino dio positivo para COVID-19 y se encuentra aislado. A raíz de esto, Cabak tomó la posta en la conducción. “Me siento muy cómodo, tienen un gran equipo. Fue una situación muy especial, porque yo, por mis obligaciones, no podía ver el programa de él, ver qué hacían ni cómo lo hacían. Al mismo tiempo el equipo de él está en cuarentena también por prevención, entonces se cambió el equipo y estamos haciendo un nuevo programa dentro del programa de Ale. Yo me siento muy cómodo, durante mucho tiempo América fue mi casa y lo sigue siendo”.

Horacio Cabak condujo los primeros programas de Fantino a la tarde desde su casa (Foto: Instagram)

Por otro lado, no ocultó sus ganas de que se abra una nueva puerta como conductor en un canal de aire. “Siempre está la posibilidad. Es un formato que me gusta y por ahí, cuando todo vuelva a la normalidad, cuando Ale vuelva a conducir su programa, ojalá que se den posibilidades. Me sirve para mostrar una faceta mía que por ahí sí estoy haciendo en la radio y que en televisión nunca pude hacer. Por ahí alguien me ve y le da la idea a alguien de hacer un programa nuevo”, cerró el panelista de Polémica en el bar y conductor de La jaula de la moda (Magazine).

Cabak también conduce Ciudadano común (FM Delta), y si bien está expuesto, admite que es cuidadoso y que lleva adelante los cuidados pertinentes. “Tengo el barbijo todo el tiempo, me preocupo de mantener el distanciamiento; para hacer compras, además del barbijo, me pongo una máscara que me tapa toda la cara, pero no me vuelvo loco tampoco. Dejo los zapatos en la puerta de mi casa, le paso un desinfectante a la ropa que no puedo lavar diariamente, y tengo un lugar para dejar la ropa que uso para ir a trabajar, no la mezclo con la otra. De todos maneras soy el único que sale de casa, mi mujer en casos puntuales, para hacer compras, y los chicos directamente no salen nunca”.

SEGUÍ LEYENDO

El Chino Darín y Cande Vetrano le contaron a Teleshow qué es y cómo funciona ACTA, la nueva entidad de actores jóvenes

La China Suárez compartió las fotos que Benjamín Vicuña le tomó minutos antes de dar a luz

Luego de las críticas, Alejandra Darín aseguró que el trabajo de los actores “debe ser valorado y protegido”