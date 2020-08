La verdad sobre el regreso de Andy Kusnetzoff a la televisión: qué pasará con “PH”

Andy Kusnetzoff, en "PH" (Foto: captura)

Primero, la salud. Por encima de todo. Así fue como la preocupación sobre Andy Kusnetzoff relegó sus compromisos laborales apenas anunció públicamente que había contraído coronavirus. Lo hizo en un llamado telefónico en vivo con sus compañeros de Perros de la Calle el martes 14 de julio. Ya se había ausentado el día anterior, cuando había sido internado a la espera del resultado del hisopado (todo esto se supo después, claro).

Por entonces a nadie le preocupó cuándo regresaría a FM Metro, ni hubo plazo alguno para retomar el mando de PH, Podemos Hablar, por la pantalla de Telefe. Y no podía ser de otra manera. Todo en pos de la recuperación de Andy, que se demoró más de lo esperado por una neumonía que complicó su cuadro. Incluso al recibir el alta del sanatorio privado en el que permaneció toda una semana, no regresó a su casa de inmediato sino que estuvo en un departamento que alquiló, para aislarse por completo. Allí estuvo 10 días para luego sí ser recibido por su mujer -Florencia Suárez- y su hija -Helena- en su dulce hogar.

Al fin, el lunes 3 de agosto Kusnetzoff retomó la conducción de Perros... desde su casa, como lo venía haciendo en cuarentena. “De a poco volviendo a la rutina”, describió al pie de una foto en su comedor, micrófono sobre la mesa y auriculares puestos.

Ahí sí, con el semblante de siempre y el COVID-19 ya en el pasado de su registro personal, comenzó la especulación: ¿cuándo se pondría de nuevo al frente de PH, su exitoso ciclo de los sábados por la noche? “Por ahora Andy todavía no está para hacer el programa -fue la respuesta que recibió Teleshow de fuentes de Telefe-. Apenas sepamos algo haremos el anuncio oficial. Igual él está bien, retomando su vida normal”. De esa manera el sábado 8 quedó descartado de plano, todavía más teniendo en cuenta que el programa se graba antes, en la semana.

Pero esa noche el canal no puso al aire las repeticiones del ciclo, como había hecho al confirmarse el diagnóstico. Y el rumor comenzó a rodar: se dijo que Telefe levantó la emisión de envíos ya grabados en disconformidad con la presunta decisión de Andy de no conducir PH. Hasta se aventuró la posibilidad de no volver al aire por lo que queda del 2020.

Sí es cierto que el ex CQC siente que todavía no se encuentra preparado pasa asumir el compromiso de conducir un ciclo de manera presencial. Y que prefiere esperar unas más semanas. Elige estar “bien y fuerte” -como cuentan sus allegados- para tomar la dinámica de un envío que le exige mucha energía.

El cambio en la programación del canal no estaría motivada en enojo alguno sino en la batalla del rating: sin PH en la vereda de enfrente, producido por Kuarzo, Juana Viale con La Noche de Mirtha logra ser lo más visto del día. Las repeticiones no dieron el fruto esperado, y se optó por modificar la estrategia improvisada a la fuerza ante la ausencia de Kusnetzoff.

En definitiva, El Trece se topó con una situación similar en marzo: Chiquita se quedó en su casa cumpliendo a rajatabla la cuarentena, estando además en el grupo de riesgo, y se halló un reemplazo más que solvente en su nieta. Podemos Hablar, en cambio, no tiene alternativas en su conducción.

Desde el entorno de Andy aseguran que su vuelta se daría el último sábado de agosto o el primero de septiembre, como había anticipado Teleshow , en caso de no surgir un nuevo contratiempo. Porque también en la televisión primero está la salud. Y después, el rating.

