Dudas sobre el regreso de Andy Kusnetzoff a “PH, Podemos Hablar”

El martes 14 de julio Andy Kusnetzoff anunció en su ciclo radial Perros de la Calle que tenía coronavirus, y que por esa razón había sido internado. “Yo estoy bien. Pero el sábado, en la misión solidaria, llegué medio baqueteado: estaba con un poco de tos –reveló–. El domingo seguí con bastante tos; fiebre no tuve nunca. Por precaución el lunes me hice ver y fui a la clínica donde estoy ahora. Me hice el hisopado y di positivo de COVID-19″.

Antes del anuncio público el periodista se comunicó personalmente con los cuatro invitados de la última emisión de PH, Podemos Hablar, que habían grabado el programa el miércoles 8 de agosto, para que tomaran las medidas que consideraran oportunas. Finalmente Christophe Krywonis, Flor Vigna, Benito Fernández y Romina Malaspina también se hicieron el hisopado, con resultado negativo.

A los pocos días se conoció que la salud del conductor se había complicado por una neumonía; debió permanecer toda una semana en el Sanatorio de los Arcos. Al recibir el alta -el lunes 20-, fue el propio Andy quien relató los pormenores de sus días con coronavirus. “Todavía no volví a casa: estoy en un departamento terminando la cuarentena. Me quedan 10 días para poder estar con Flor (Suárez, su mujer) y con Elena (su hija). Así que acá estamos: esperando”. Cumplido el plazo pudo reencontrarse con ellas, continuando la recuperación en familia.

El reencuentro de Andy Kusnetzoff con su mujer y su hija (Instagram)

Este lunes Kusnetzoff regresó a su labor en Radio Metro desde su casa. “De a poco, volviendo a la rutina”, describió en un posteo en Instagram. Y se empezó a especular sobre su vuelta a la televisión, en la pantalla de Telefe. “Por ahora Andy todavía no está para hacer el programa”, fue la respuesta que Teleshow recibió de fuentes del canal al formular la consulta al respecto. “Apenas sepamos algo haremos el anuncio oficial. Igual él está bien, retomando su vida normal”.

La radio, en casa: la foto que posteó Andy Kusnetzoff (Instagram)

En la productora Kuarzo, la empresa responsable de PH, tampoco dieron mayores precisiones sobre cuándo el ciclo se emitirá otra vez. “Esta semana seguro que no saldrá -afirmaron-. Veremos si será el sábado 15 o el 22 de este mes. Pero todavía no hay una fecha concreta para la vuelta de Andy”.

A esto se suma que varios de los productores del programa están afectados a otros envíos de Kuarzo. Mientras tanto, se barajan los invitados que formaran parte del esperado regreso.

Según pudo saber Teleshow , Andy todavía se siente un poco cansado. Por ese motivo sale al aire en dos de las cuatro horas que dura Perros de la Calle: de 9 a 11 se pone al frente del programa, para darles la posta hasta las 13 a Cayetano, Gabriel Schultz y el resto del equipo. “Aún no está listo para hacer PH -contó un allegado al popular conductor-. Él prefiere sentirse bien y fuerte, y así evitar cualquier recaída. Tal vez termine volviendo directamente en septiembre, pero por el momento maneja el sábado 22 como la fecha más probable”.

Habrá que estar atentos a las novedades sobre Andy y PH, ya que el ciclo es uno de los éxitos del fin de semana del canal líder, y desde que no está al aire, Juana Viale -con La noche de Mirtha- se adueñó del rating de los sábados a la noche. Por eso en Telefe todos esperan con ansias el regreso del ex CQC, buscando retomar el primer lugar en el primer time del sábado.

Andy Kusnetzoff (Foto: Thomas Khazki)

