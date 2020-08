Juana Viale: “No le tengo miedo al coronavirus, nos va a llegar a todos”

Juana Viale: “No le tengo miedo al coronavirus” (Video: "Verdad consecuencia" - TN)

A lo largo de su carrera como actriz, Juana Viale siempre ha sido muy reservada respecto a su ideología política y sus opiniones sobre las decisiones del gobierno de turno. Sin embargo, desde que ocupa el lugar de su abuela en sus dos programas -La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand-, todos los fines de semana se manifiesta sobre la actualidad del país.

En su visita al programa de TN Verdad consecuencia el lunes pasado, Juana no esquivó ninguna pregunta y manifestó su opinión sobre la cuarentena en la Argentina, Alberto Fernández, Cristina Kirchner, las críticas que ha recibido por hablar de política en televisión, y aseguró: “ No le tengo miedo al COVID ”.

“ Nos vamos a contagiar muchos, no podemos esquivar las balas . Me parece que tenemos que aprender a armar protocolos para vivir con él. No podemos seguir pretendiendo que no nos va a llegar, nos va a llegar a todos. Mirá… Para ser pájaro hay que aprender a volar, no se nace sabiendo volar y me parece esencial tomar desafíos. Hay que saltar y enfrentarse a la vida. No lo digo desde el lugar cómodo: a mis 38 años me pasaron muchas cosas. Lo importante es seguir adelante, animarse y tomar fortaleza”, expresó la actriz.

En ese sentido, las conductoras del ciclo de TN le preguntaron si le teme a la muerte. “Creo que la muerte es parte de la vida -respondió-. Entonces, no podemos vivir pensando que no existe: ella está. A algunos nos toca padecerla de diferentes lugares, como mujer, como madre, como hijo, como primo, tío o amigo. Pero ella está”.

A continuación, algunas de las declaraciones más destacadas de Juana Viale.

La cuarentena en la Argentina

—Los argentinos nos hemos comportado muy bien, hemos acatado lo que nos han dicho. Pero a veces el mundo no puede seguir detenido, hay que pensar en protocolos para poder ejercer la libertad . La libertad de trabajo, de opinión, de ejercer las artes, los actores, los músicos… No se puede seguir así. Hay que pensar en los protocolos, en la parte emocional… ¿Uno no piensa en un chico encerrado 130 días? ¿No hay psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos?

Su cuarentena en familia

—Tengo a Ámbar de 17, Silvestre de 12 y Alí, que tiene ocho. Es todo un vaivén emocional. Mi hija está cursando quinto año, mi hijo está cursando su último año de primaria en la Provincia… Hay mucho vacío. Las mamás podemos ocupar un lugar hasta cierto punto pero hay muchas cosas que hoy no puedo hacer aunque lo intente y quiera ser la mejor maestra, la más creativa o recreativa, la que mejor cocina y cuenta los cuentos a la noche. Son tres, soy madre, trabajo, no puedo hacer todo bien. Tengo mucho vínculo con las maestras de mis hijos varones pero siento que no nos corresponde como mamás hacer todo esto. Entonces, ¿dónde están los protocolos? Somos el país con la cuarentena más larga del mundo.

Alberto Fernández

—Me da como una dualidad. Le creo mucho pero después veo todos los archivos y son dos personas distintas , así que me cuesta mucho. Pero es el presidente de 45 millones de argentinos. (...) Quiero hablar con él desde un lugar más humano, porque dice una cosa y después se desdice. Uno puede aceptar errores, es algo muy grato del ser humano, pero apuntar contra una persona y después…

Mauricio Macri

—Fue un presidente que tuvo una gran oportunidad y no sé si la supo aprovechar . (Sobre su viaje a Francia) Pienso lo mismo que pasó en su momento cuando Tinelli se fue a Esquel al principio de la cuarentena: cuando uno es político tiene que dar el ejemplo.

Cristina Kirchner

—Es una gran oradora. Me parece que sabe hablar muy bien. No puedo decir todo lo que pienso. Vito Corleone dijo eso: “No digas nunca lo que pensás”. No puedo decir todo lo que pienso en general.

Las críticas que recibió por sus dichos en televisión

—No soy una mujer que se ha destacado por plantear pensamientos sobre política. Me pasa que hoy en día estoy frente a un programa de televisión donde se sientan representantes del gobierno… Ojalá se sentaran más: de la oposición y periodistas, economistas. No tengo una postura política porque me siento bastante afuera de todo eso y siempre intento hablar desde un lugar muy humano, intentar decir lo que pienso. No me siento una referencia de algo: yo hablo porque vivo y no me gusta no vivir en libertad. Fui criada así, con pensamiento y me choca decir algo y que me tilden de golpista y un montón de cosas que jamás… Lo único que quiero es una Argentina donde podamos vivir todos unidos.

Su abuela, Mirtha Legrand

—Es la número uno. Ella está bien, cumpliendo la cuarentena a rajatabla. Como es ella: Sarmiento total. Creo que es una mujer que las ha pasado todas. Una mujer que se ha adecuado mucho a los tiempos, que fue una gran actriz, estuvo casada con un director, un marido, un hombre, un francés con mucha personalidad que la ha hecho crecer mucho. Una laburante. Viene de un pueblo, son tres hermanos, y ella ha laburado toda su vida. Tiene 93 años y me parece que es un ejemplo de mujer, la admiro mucho . Me da mucha ternura, es una grande.

Qué pasaría si su abuela decide no volver al programa

—Si mi abuela me cede su espacio estoy para ocuparlo. Me gusta el nombre del programa, no me molesta si lo dejan como está. Por ahí cambiaría la música. Y dejaría a mi hermano, Nacho, que es el productor. Lo dejaría para poder dar un cambio y que no sea el programa de mi abuela y yo suplantando, sino que sea mi programa. Un programa propio.

