El particular gesto de El Polaco con la hija de Barby Silenzi y Francisco Delgado

A la espera de Abril, El Polaco y Barby Silenzi posaron junto a sus hijas

El 1 de junio pasado, con la llegada de su primera hija Abril, Barby Silenzi y El Polaco ensamblaron la familia que formaron desde 2019, cuando comenzaron su relación. Viven en su casa dentro de un country en Berazategui -al sur del Gran Buenos Aires- junto a Sol -la hija del cantante y Karina La Princesita-, Alma, fruto de su relación con Valeria Aquino, y Elena, hija de la bailarina y Francisco Delgado.

En las últimas horas, el músico conmovió a su mujer con un particular gesto: se tatuó el nombre de Elena, que recientemente cumplió cinco años. Dentro del brazo con otros diseños que luce el cantante, el lugar elegido fue la muñeca.

Y la encargada de mostrarlo en las redes sociales fue la propia Silenzi a través de la cuenta de Instagram que le hizo a su hija y que -claro está- ella supervisa y publica el contenido.

El tatuaje que se realizó El Polaco en homenaje a Elena, la hija de Barby Silenzi y Francisco Delgado (Instagram @elenitadelgadosilenzi)

Antes del nacimiento de Abril, El Polaco le propuso casamiento a Barby Silenzi. Y cuando intentó sacar el turno de manera online se dio cuenta de que no podía ya que las Registros Civiles no están funcionando por la cuarentena. Compartió en sus redes sociales una foto del mensaje con el que se encontró al querer sacar un turno. “En línea con las acciones que está llevando adelante el Gobierno de la Ciudad junto con el Gobierno Nacional, la atención de las Sedes Comunales se encuentra suspendida hasta una vez finalizado el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio”, se leía en la página del Gobierno en abril pasado.

“Conste que me quise casar y la pandemia no lo permitió. Te amo, @barby_silenzi”, bromeó el músico con respecto a las actividades que se pararon luego de que decretaran la cuarentena total con el fin de evitar la transmisión del coronavirus. Y la bailarina aprovechó la situación para hacerle un reproche: “No importa, mi amor. Tenemos todo el tiempo del mundo, así que no te salvas”.

Las mujeres de El Polaco: Barby Silenzi junto a Elena, Alma, Sol y Abril

Barby y El Polaco se conocieron en 2016 cuando fueron pareja en el Bailando. Había una fuerte química entre ambos en la pista y los rumores de romance comenzaron a circular. Ellos solo afirmaban que eran amigos y que tenían una buena relación laboral, pero era obvio que algo más pasaba entre ellos.

En el verano de 2017, el cantante hizo su primera temporada teatral en Villa Carlos Paz y conoció a Silvina Luna. Al principio ocultaron su amor, pero luego blanquearon que estaban juntos. Este noviazgo tuvo varias idas y vueltas, hasta que pusieron un punto final en 2018.

El año pasado, el Polaco regresó a ShowMatch con Noelia Marzol como su compañera de baile. Entre ellos había buena onda y por los constantes coqueteos en la pista comenzaron las sospechas de que el intérprete y la actriz tenían un romance.

Pero Silenzi era quien había logrado conquistar su corazón. Después de cuatro años de especulaciones, el Polaco blanqueó su relación ante Marcelo Tinelli: “Con Barby estamos arrancando ahora algo de verdad”. Y ante la sorpresa de muchos de los presentes, agregó: “Después de cuatro años, de conocernos en esta pista, somos novios”. Desde ese momento, nunca más se separaron.

El Polaco y Barby Silenzi

