Contundente descargo de la empleada doméstica de Nicole Neumann: “Todo lo que se dijo es mentira”

Nicole Neumann contó el lunes pasado que había dado positivo de coronavirus. Afortunadamente está transitando la enfermedad de manera asintomática, pero la atención de los medios y las redes sociales no estuvo puesta en la salud de la modelo, sino en las declaraciones que hizo sobre su empleada doméstica, Daniela.

La panelista de Nosotros a la Mañana contó que la mujer estaba viviendo con ella y que regresaba a su casa cada 15 días. Cuando la trabajadora amaneció con síntomas compatibles al coronavirus, Nicole le dijo que se encerrara en su cuarto hasta que le hicieran el test correspondiente, que finalmente dio positivo. Tras el diagnóstico, las primeras versiones indicaban que Daniela fue trasladada a un centro de aislamiento, mientras que la modelo y sus hijas se quedaron en su casa.

A raíz de estos sucesos, Nicole fue repudiada en las redes por el supuesto trato que había tenido con la trabajadora y fue acusada de emplearla en negro y de violar las leyes laborales y sanitarias vigentes en medio de la pandemia. En este contexto, Matías Isequilla, apoderado de la Unión de Trabajadores Domésticos y Afines, manifestó: “No solo puso en riesgo la salud de la trabajadora doméstica por ella contratada, sino que, en una actitud claramente abusiva de su estado de necesidad, la habría obligado a trabajar durante la cuarentena de modo lindante con el trabajo esclavo y habría limitado el contacto con su familia de manera quincenal”.

Ahora bien, en medio de esta polémica, Teleshow tuvo acceso a un comunicado que lleva la firma de Daniela. En primer lugar, manifestó que sigue con coronavirus pero que se encuentra “bien”. Luego, se metió de lleno en el vínculo que la une a la modelo.

“Conocí a Nicole por intermedio de una persona. Le pedí trabajo y comencé a trabajar en su casa, cama adentro, cuidando y atendiendo fundamentalmente a las chicas. Cuando el contador le pide mis documentos, le cuento a Nicole que soy paraguaya y que no tenía todavía residencia y tampoco DNI. Pero le pido por favor que no me deje sin trabajo. Empiezo los trámites, cansadores. Debía levantarme a las cuatro de la mañana para ir a Migraciones y hacer cola, esperar, me daban una nueva cita… Así hasta que iniciaron mi trámite, pero por el coronavirus se suspendió todo ”, explicó la trabajadora.

Según su testimonio, a raíz de esta situación, fue ella quien decidió quedarse los fines de semana en la casa de la modelo, quien se los pagó “como extras”. Y continuó con el relato de los hechos, a partir del día en el que comenzó a sentir los síntomas del virus: “Una noche me dolió el estómago y no tuve olfato. Inmediatamente Nicole consiguió un turno en un laboratorio. Fui, me hisoparon y me dijeron que debía estar aislada. No volví a mi trabajo por seguridad y porque quería estar aislada, pero en mi casa. Así lo hice. Al día siguiente me confirmaron que había dado positivo y seguí aislada en mi casa. Todo lo que se dijo es mentira. Siempre hablé con Nicole ”.

Daniela cerró el comunicado resaltando su necesidad de trabajar y le dedicó palabras de agradecimiento a la modelo: “Yo voy a seguir haciendo los trámites para tener mi DNI y poder cumplir con lo que me pidieron para estar en blanco. Pero por favor, basta, necesito trabajar. Agradezco a Nicole que no me haya dejado sin trabajo, que siempre me haya pagado los fines de semana fuera de mi sueldo y que me haya pagado las vacaciones y aguinaldos . Para que no sigan hablando le pedí a Niki que hiciera saber esto. Otra vez, basta”.

El comunicado de Daniela, la empleada doméstica de Nicole (Foto: Teleshow)

El viernes pasado Nicole había hecho un descargo con declaraciones similares a las de Daniela. También en un escrito, manifestó: “Ella es paraguaya, y antes de decretarse el aislamiento se encontraba en trámite su residencia en nuestro país y la obtención de su DNI, trámites paralizados y que impiden realizar su inscripción previsional. Pero necesita trabajar, que no se le cierren las puertas. Y yo necesito que cuiden a mis hijas mientras trabajo, por eso acepté que volviera a casa. Que viviera con nosotras, que pudiera ayudar a su familia con su sueldo, que compartiera nuestra mesa, nuestras costumbres, nuestro hogar”.

Nicole también hizo un descargo en su cuenta en Instagram sobre la polémica por la situación laboral de su empleada doméstica

“Desde el primer día que quiso trabajar en mi casa le pedí que realizara los trámites que mi contador necesitaba para inscribirla. Por supuesto que, mientras tanto, trabajó y le aboné su salario. ¿Qué pretendían? ¿Qué la dejara sin trabajo? Nunca quise tener trabajando a una persona en negro, pero también nunca quise que Daniela, conociendo sus necesidades, se quedara sin trabajar”, expresó.

