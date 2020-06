“Hoy es uno de esos días que no me voy a olvidar jamás... en un momento que el mundo está cambiando y están pasando muchas cosas... hoy 1 de junio de 2020 nace mi tercer princesa y mi corazón explota de alegría... compañera, amiga, novia... mi amor Barby Silenzi te amo me haces muy feliz... se las presentamos ella es #ABRIL", escribió el Ezequiel Iván López Cwirkaluk en sus redes sociales. El texto estuvo acompañado por dos imágenes junto a su pareja y la bebé recién nacida.