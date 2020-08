Cómo saldrá al aire “Fantino a la Tarde” después de que el conductor del programa y Mauricio D’Alessandro dieran positivo de coronavirus

Alejandro Fantino

El programa periodístico de América Fantino a la Tarde tuvo que modificar de manera drástica su formato el 20 de julio pasado, cuando dio positivo de coronavirus una productora. El conductor, Alejandro Fantino, y sus panelistas tuvieron que hacer el ciclo por Zoom y aislarse durante 14 días, como indica el protocolo. La semana pasada, una vez cumplido ese tiempo, pudieron volver al estudio para hacer el ciclo con normalidad. Sin embargo, en medio de la pandemia, la “normalidad” puede cambiar rápidamente.

El sábado pasado Fantino contó a través de su cuenta en Instagram que después de sentir una leve picazón en la garganta se comunicó con su médico personal, quien le recomendó realizarse el test de coronavirus, cuyo resultado dio positivo. “Estoy bien, perfecto, no tengo fiebre, no tengo dolores, no tengo tos pero soy positivo de COVID. Ojalá se me pase pronto, pero van a ser 14 días, de entrada”, contó el periodista.

Según averiguó Teleshow , todos los panelistas del programa se hicieron o se van a hacer en los próximos días el hisopado a modo de precaución, para saber si ellos también se contagiaron. Hasta ahora, el único que tuvo su resultado fue Mauricio D’Alessandro, quien dio positivo, y está transitando la enfermedad de manera asintomática. Cabe recordar que en junio se había contagiado su esposa, Mariana Gallego. La abogada perdió el olfato y el gusto y tuvo un leve dolor de garganta, pero no experimentó mayores complicaciones. Cumplió con el aislamiento y después de unos días recibió el alta.

Con las bajas de Fantino y D’Alessandro, y sin la posibilidad de contar en el estudio con los demás trabajadores del programa porque deben permanecer aislados, las autoridades de América y de Jotax, productora del envío, estuvieron dialogando a lo largo de todo el domingo para definir bajo qué formato saldrá al aire el ciclo y quién lo conducirá.

Horacio Cabak, uno de los integrantes del equipo de otro programa de América, Polémica en el Bar, fue el elegido para conducir el programa en el piso ante la ausencia obligada de Fantino. Por su parte, los panelistas saldrán al aire por Zoom desde sus respectivas casas, con excepción de D’Alessandro, por supuesto, ante el resultado positivo de su test de coronavirus.

“Es un plan de emergencia. Como ningún integrante del equipo de periodistas de Fantino puede estar en el piso porque tienen que estar aislados en sus casas, el canal optó por pedirle a Cabak que sea el bastonero. Por Zoom van a estar Eduardo Battaglia, Fernanda Carbonell y Marcela Tauro. Tal vez llevemos algún refuerzo al piso por las dudas de que se caiga el Zoom, para que se pueda desarrollar correctamente el programa”, detalló a Teleshow José Núñez, productor general de Jotax.

Claro está, todo puede modificarse por la marcha, dependiendo de los resultados que arrojen los tests de los panelistas. Este medio averiguó que Tauro ya se hizo el hisopado, cuyo resultado estará disponible hoy, y Ventura hará lo propio el miércoles. Idas y vueltas inevitables en esta “nueva normalidad”, a la que la televisión intenta adaptarse respetando los protocolos vigentes bajo la premisa de cuidar a sus trabajadores.

Tal como aclaró a través del video en el que comunicó que tiene coronavirus, Fantino estará apoyando a sus compañeros mientras se recupera: “Voy a estar offline un tiempo para concentrarme. Estoy acá, voy a leer, tengo mis juguetes... Así que les mando un beso gigante y cuídense. Está por todos lados (el virus), es una cosa increíble. Los quiero mucho y vamos pa frenchi. Gracias por todo, estoy bien”.

