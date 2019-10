Ya cuando estaba internado en la sala de terapia intensiva, Daniel se quitó por un momento la máscara que lo ayudaba a respirar y, sabiendo que le quedaban horas de vida, le pidió a su mujer: “El lunes... volvé al canal”. Sin embargo, Mirtha no pudo cumplir con el pedido de su marido. Tinayre murió el 24 de octubre de 1994, pero su viuda necesitó dos semanas -en las que permaneció recluida en su casa-, para recomponerse y retomar su actividad laboral. “Han pasado dos lunes y aquí estoy. No sé qué va a ser de mí... -dijo con la voz quebrada y entre lágrimas, en su primera aparición pública tras el fallecimiento de su marido-. No quiero ser melodramática, quiero decir lo que siento dentro de mi corazón y mi cabeza”.