Del padre prefiero no opinar. Me encantaría decir que es un buen padre, pero no es así. No puedo mentir. No se está haciendo cargo de nada. Lo que más me dolió es que no mande ni un mensaje para ver cómo estaba su hijo. Porque no es mi hijo, es de los dos. Para ver cómo está en plena pandemia, que la gente muere: ‘¿Necesitan algo?’. Pero no lo hizo ni cuando estaba acá en la casa en pareja, cuando nació Salvador. Y menos ahora. Lamentablemente lo ve como un gasto, no como un hijo. El tiempo acomoda las cosas en su lugar, lástima que el tiempo no vuelve atrás, y yo creo que en algún momento se va arrepentir este hombre.