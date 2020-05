Cuando le preguntaron cómo le descubrieron la enfermedad, Rivero contestó: “Yo soy bastante sana y sentía la parte derecha de mi cuerpo débil. Iba al gimnasio para hacer pesas y sentía que tenía menos fuerza del lado derecho, se me caían cosas de las manos, si me maquillaba no era lo mismo... Fui a ver al neurólogo, que al principio creyó que no era nada en particular porque me veía bien. Hay personas que arrastran las piernas o tienen afectada la vista. En mi caso no se me notaba. Pero, en la resonancia (magnética) salieron dos lesiones, una en la parte posterior del cerebro y otra en la parte torácica".