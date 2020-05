No todos los espectadores conocen el pasado de la actriz que interpreta a la matriarca del drama familiar This is Us. Mandy Moore es su nombre y tal vez algún memorioso le suene de las épocas en las que todas las incipientes cantantes querían parecerse a Britney Spears, que había llegado al mundo de la música para cambiarlo por completo. Ese fue el caso de esta actriz antes de ser la sacrificada Rebecca Pearson en la serie de Fox Premium.