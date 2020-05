El sugestivo mensaje de Elina Fernández, la mujer de Eduardo Costantini: “Tenemos una hermosa noticia para compartirles”

Costantini y Elina se conocieron un año atrás, cuando ella tomaba un café en el bar del Malba, el museo que pertenece al empresario. El se acercó y le pidió su número de teléfono. Al día siguiente, compartieron un almuerzo y comenzó ka relación. “Es el amor de mi vida y también un hombre bueno, sano, que me cuida constantemente, compañero, tierno, dulce, romántico, pasional, siempre pendiente de mi en todo momento y me amas de manera incondicional! Tu amor me llena de vida y me hace fuerte! No me alcanzaría todo el Instagram para definirte la gran persona excelente que sos", dijo ella antes del casamiento, hecho que generó diferentes reacciones en el entorno del empresario.