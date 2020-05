—El otro día empecé a pasar chistes que tenía sueltos en papeles, todos a un cuaderno. También me pasa que mucha gente me dice “che, estoy mirando tal programa que hiciste” y digo “uh, mirá qué loco”, y ahí me pongo a buscar y repasar… Y veo tantas cosas increíbles que hicimos. A veces uno pierde noción de las cosas que se crearon. Hay cosas que te olvidás y la gente te las recuerda. Me han dicho “estoy mirando esto” y yo les preguntó “¿qué?” Y entonces me refrescan la memoria. Por otro lado, estamos haciendo 30 minutos de gimnasia con mi señora, todos los días. Es una chica española que la descubrió ella. Es muy importante porque si no…