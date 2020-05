Además, aseguró que por el momento no tiene ganas de volver a enamorarse: “La cuarentena es difícil y siempre que una relación se termina hay un duelo y por supuesto que es doloroso, pero la verdad que está bueno poder estar sola, mirarse un poco al espejo y encontrase con una misma”. Luego, agregó: “Hace bastante tiempo que no estoy sola, así que me va a venir bien”.