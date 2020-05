“¿Cómo tomaste la noticia?”, le consultó Franchín. “Y, como todos, me parece. Fue shockeante”, respondió Barbie, sin intentar evitar la pregunta de la periodista. Y luego señaló: "La verdad es que en el momento no hablé y decidí callarme porque no quería que saliera una declaración y que pareciera que me estaba colgando de algo que es horrible. Porque siempre preguntan y después en los portales ponen ‘Barbie dice que...’ Entonces, decidí tomar esta posición. Pero bueno, es lógico...”, añadió la hija de Nazarena Vélez.