Fede subió una foto en la que se lo ve a él luciendo la bata, sonriente, y tomándose una selfie frente a un espejo. Junto a la imagen escribió un emotivo texto contando sus sensaciones: “Ordenando mi casa y mi placard encontré una bata de mi viejo. Me la puse y de golpe el viaje fue hermoso. La textura y el olor me hicieron recordarlo y sentirlo más presente que nunca. Así que aunque parezca un loco que se escapó del manicomio me saco una foto al espejo y la comparto con ustedes”.