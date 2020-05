Según detalló, el atraso se debe a que en el canal de Constitución se demoraron con la instalación de la escenografía de esta temporada porque hay trabajando menos empleados, debido a la pandemia del coronavirus. “Es un quilombo el canal. No hay nadie porque mucha gente está con licencia y no pudimos hacer nada. El programa está, pero no tengo escenografía y no quiero salir sin nada“, explicó el conductor.