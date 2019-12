Sin embargo, el multipremiado actor descartó de plano que Susana haya tenido una actitud de este tipo. “Jamás, es imposible, eso no existe. No hay ninguna chance de eso, porque la conozco y sé que eso no lo haría jamás. Es una profesional, ha invitado a gente a su programa que hablaba mal de ella, imaginate. Es imposible que haya pasado eso”, expresó al ser consultado por el cronista de Pamela a la Tarde, el ciclo que conduce Pamela David por la pantalla de América.