Luego de consultar al 107, le sugirieron que una vez que pasaran los 14 días de la cuarentena que ella comenzó cuando regresó desde los Estados Unidos (había estado de vacaciones en Nueva York) solicitara el permiso para trasladarse. “Vine acá porque no tengo otro domicilio si no era este. A lo de mi mamá no me iba a ir porque es mayor de 60 años y quiero que esté sola”, explicó la bailarina que permanece en la casa del actor, que está solo ya que su hija Rufina pasa la cuarentena con su madre, la China Suárez.