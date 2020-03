Con respecto a la luna de miel, Guillermo y Nella habían elegido el Caribe como destino, pero no llegaron a sacar los pasajes. “Somos bastante colgados, sabíamos que no iba a ser en abril sino en junio, así que no tuvimos que reprogramar nada. Igual, también pasó a un segundo plano. Primero deseamos que todo vuelva a la normalidad, después habrá tiempo para viajar. Lo armaremos cuando se pueda”.