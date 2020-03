“Tenerlo lejos a Martín tampoco suma, la verdad. Estoy angustiada, pero poniéndole onda porque sino, como dijo Susana, si uno se angustia es peor porque le bajan las defensas. Me acuerdo de eso y me arranco la angustia. No es fácil. Estamos esperando a ver si se extiende, lo que decida el Presidente, y veremos cómo nos organizamos", agregó.