“Necesitamos ayuda. Estamos en una situación crítica en la Argentina y en el mundo. El virus nos está atacando permanentemente y eso produce una presión psicológica. Me asusta por los pensionados, que tienen que tener una buena alimentación, ver a sus médicos, quienes no pueden llegar por la cuarentena”, continuó y agregó que no cuentan con un profesional en la institución.