Y para describir a la modelo y productora que lo enamoró, señaló: “Tiene un nivel de compañerismo y de humildad, y de falta de ego mal acomodado. ¿Viste cuando la gente necesita permanentemente llamar la atención? Tiene el ego bien acomodado, las cosas claras, no le interesa perder el tiempo en pavadas, en discusiones tontas. Saca mi mejor versión. Y tiene algo como mujer muy interesante… Me parece hermosa, me parece sexy, pero eso solo no alcanza si uno apunta a lo largo del camino, viste. Tiene una cosa de compañerismo que la siento familia, y siento que si me tiro para atrás, me va a agarrar”.