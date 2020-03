“Hoy quizás vean un programa diferente porque, seguramente, todos estamos diferentes. Semana a semana, día a día”, comenzó diciendo el conductor en el arranque de la emisión del sábado pasado. Y explicó: “Dudamos mucho en si hay que seguir haciendo el programa o no. Finalmente hablamos con todos los especialistas, de hecho hay uno acá (en referencia al dr. Alberto Cormillot). Y llegamos a la conclusión de que no se sabe. Ahora estamos acá, hay menos invitados para que haya lugar de sobra en el punto de encuentro. Y, prácticamente, no hay ningún productor, cuando antes esto era una locura, lleno de gente detrás de cámara”.