“En ese momento (cuando Fede Bal publicó el video contando que tiene cáncer) no sabía absolutamente nada. Ese día levanté un posteo por un acuerdo publicitario con una foto con mi hijo, Thiago, el más chico, diciendo ‘viví con plenitud tu salud’. Fue para un centro de incontinencia urinaria, encontré esa forma de subirlo. Yo no sabía nada (de lo de Fede Bal), y me empezaron a decir ‘ojalá le pase a tu hijo’, ‘te estás burlando de Federico’. Y decís ‘uy, es un montón’ porque hasta que me trates de chorra, no me gusta y te lo voy a aclarar, pero no me jode. Pero con el cáncer… Aparte estás haciendo lo que estás repudiando y peor, me están diciendo ‘ojalá le pase a alguno de tus hijos’”, señaló Nazarena, explicando los motivos que la llevaron a publicar un video negando todas las acusaciones.