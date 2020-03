A pesar de que todo indica que para él no pasan los años, Carlitos ya es un hombre grande que entra dentro del grupo de riesgo frente al coronavirus. Y, tal vez, los jóvenes que no toman conciencia de que si no se cuidan pueden llegar a contagiar a los mayores, se den cuenta de esto al ver que con sus actitudes pueden poner en peligro, incluso, a su ídolo.