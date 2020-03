Reacio a hablar de su vida privada, el humorista siempre intentó mantener un perfil bajo y no blanquear sus relaciones. “De 20 años de carrera, 14 he estado en pareja. No con la misma mujer: si sumás dos añitos acá, tres añitos allá, siempre estuve en pareja. El tema es que decidí no compartirlo en el laburo. No hay misterio con mis parejas: voy a los restaurantes, voy a la cancha; las chicas vienen a comer a la casa de mi mamá, se reúnen con mis amigos. Una vida absolutamente normal. El tema es que no voy a la fiesta de una revista con una chica de la mano..”, supo explicar a Teleshow en una entrevista en enero pasado.