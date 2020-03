¿Qué es lo que más le gusta de Los Ángeles? “Más allá de la ciudad, lo que me enamoró es la vida que se lleva acá. Es una cultura muy distinta. Hay mucha cultura del trabajo, no existen los días off (libres). Me sentí muy identificada desde ese lado", cuenta Alexia, que ya piensa en inglés y se le escapa alguna expresión incluso cuando habla con sus amigas: “Me cargan porque a veces, en lugar de ‘¡sí!’, se me escapa un ‘¡yeah!’".