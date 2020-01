—A mí me ha ido bien y mal, pero cuando me fue bien no fue porque estaba con la modelo de turno o con la chica de moda. Y el día que sea papá y me case, haré lo imposible para no hacer el show del casamiento o la paternidad, ni el show de la separación. Quiero que se sepa de mi trabajo nada más. Bastante me expongo. Es como un juego de roles: vos venís de periodista, yo acepto tus preguntas, y desde un lugar de no sé dónde, te cuento de mi vida. Si nos ponemos a analizar, bastante triste es de mi parte. Yo estoy ubicado y la película no me la como… Entonces, bastante que me subo a un escenario para que me aplaudan, bastante que actúo porque necesito que me quieran, y encima digo: “Chicos, me separé. Miren, tuve un hijo. Mirá, ando con una chica o con un chico. Soy trisexual, lo declaré”. ¿Qué importa si sos bisexual, trisexual o si estás separado? Si no contás con contenido, bueno, tenés que hacerte notar con algo. No juzgo a la gente que lo hace porque respeto. Pero fui a un taller de teatro porque quería actuar, no porque quería hablar de otros temas ni contar de mi vida. Así será hasta la muerte.