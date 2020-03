Frente a las imágenes que se difundieron, el empresario destacó que “hace un tiempo” que dejó de tener contacto con Cinthia Fernández. Ella había declarado públicamente que todavía está enamorada de él y prefirieron cortar el vínculo porque no le estaba haciendo bien. “Fui yo quien le contó que había ido a cenar con Agustina porque ella me pidió que el día que cene con alguien le avise. Yo le di mi palabra y cumplí”, indicó con el fin de que la panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito no se entere por los medios de la nueva relación de su ex.