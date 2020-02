Sobre la chance de una reconciliación futura, el arquitecto prácticamente lo descartó. “Yo no tengo ganas de reconciliarme porque Tomasito me defraudó. Si algo tan simple como ser compañero de vida, como comprender de estar en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad- como dijo el cura-, no supo pasar esa prueba, la verdad es que no me interesa estar con él. Si no tenemos sexo, si no hay compañerismo, si no hay dialogo y no hay comprensión, ¿para que quiero estar al lado de una persona así?”, se preguntó el ex integrante del recordado ciclo Zap.