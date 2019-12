En el camino a Aeroparque para que Tomás regresara a Córdoba no hablaron y al bajar del auto, intentó ponerle fin a la relación: “Le dije que me quería separar, que no estaba para estar con una persona que hoy me trata bien y otro día mal, que si tiene problemas con su familia que se la agarre con ellos, no con quien dice que ama. Le dije que ojalá encontrara a alguien, que yo con poco soy feliz y que prefería eso antes que ser infeliz como ahora, le di un beso en la mejilla y me fui”.